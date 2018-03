Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand autobuzul, care venea de la Istanbul si se indrepta spre Tokat, a lovit un camion, a indicat agentia de presa turca. Imagini difuzate in mass-media arata autobuzul cuprins de flacari, apoi carcasa sa…

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei, medicii confirmand existenta visurului in cursul zilei de vineri. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din judetul Mures si una din judetul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control…

- Luyanda Ntshangase, atacantul de 21 de ani al celor de la Maritzburg United, se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost lovit de fulger la un meci amical."Luyanda Ntshangase inca este in coma.

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan... The post Carnagiu in Polonia: cel puțin trei morți și peste 20 de raniți, dupa ce s-a prabușit o cladire appeared first on Renasterea banateana .

- Un zalauan a depus zilele trecute la Poliția Municipiului Zalau o plangere penala in care reclama faptul ca a fost lovit peste brațe și in zona capului, cu o lopata folosita la curațat zapada, de catre un angajat al bisericii > din Zalau. Potrivit celor menționate in plangere, fapta s-ar fi petrecut…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis, astazi, organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Coordonatorul ONU pentru ajutoarele umanitare in Siria, Panos Moumtzis, a difuzat luni la Beirut un comunicat in care arata ca "situatia umanitara a civililor din Ghouta de Est este complet scapata de sub control" si a apreciat ca "este obligatoriu sa se puna capat imediat acestor suferinte umane…

- Cel putin 17 persoane au murit intr-un atac asupra unui liceu din Florida dupa ce un fost elev a deschis focul cu o arma automata. Acesta din urma a premeditat atacul, venind pregatit cu zeci de cartuse si o masca de gaze. Atacatorul a fost prins.

- Un elicopter cu turisti s-a prabusit in apropiere de Marele Canion din statul american Arizona. Cel putin trei oameni au murit, iar patru au fost raniti in urma accidentului.Fortele de ordine americane au declarat ca aparatul de zbor a fost complet distrus.

- Cel putin 74 de civili au murit in urma unor raiduri aeriene efectuate asupra provinciei Ghouta. Sursele au mai declarat ca bilantul ar putea sa creasca. Potrivit reporterilor care se aflau la fata locului, atacurile au inceput marti dimineata. Alte 30 de civili au murit luni, iar cateva zeci…

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

- Un sangeros atac terorist a luat vietile a cel putin 95 de persoane, in capitala Afganistanului. Alte 160 de persoane au fost ranite dupa ce o ambulanta plina cu explozibili a fost detonata in Kabul, in zona in care se afla ambasade straine si institutii ale statului.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba, intr-o localitate din Columbia. Atacul cu bomba a avut loc sambata dimineata, in orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Intre trei si cinci persoane au murit si cel putin 100 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano. Printre raniți se afla și un roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe.”Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește…

- In urma cu aproximativ un an și jumatate, mai exact in 23 mai 2016, Gheorghe Budula un tanar de 36 de ani din Hening, a fost gasit fara viata, pe marginea Drumul Comunal 51, intre Henig și Straja, un drum aflat in panta. Acesta ar fi decedat ca urmare a leziunilor suferite la cap și la […]

- Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico.Dupa ce trenul a iesit de pe sine, unul dintre vagoane s-a rasturnat peste o casa, cel putin cinci dintre ocupantii acesteia decedand, iar alte persoane fiind ranite, potrivit Agerpres. Citeste…

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in zona capului de elicea unei parapante cu motor, in timp ce verifica o defectiune a aparatului de zbor. Potrivit politistilor, barbatul se afla impreuna cu mai multi prieteni in zona localitatii Gelu, comuna Varias din judetul Timis. La…

- Furtuna Eleanor a schimbat forma plajelor pe care le-a lovit. Prin forța bruta cu care a lovit, furtuna a adus tone de nisip și a creat noi peisaje coastele britanice, scrie BBC News. Noi „maluri de nisip” s-au dezvoltat de-a lungul coastei Cornwallului, cauzand inchiderea unei plaje de catre administrație,…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari, un localnic si un lucrator umanitar, relateaza Reuters. Atacatorul a lovit…

- Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit de fulger in Kings Canyon, din centrul Australiei, a anuntat marti politia, citata de DPA. Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri...

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite, duminica, intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al…

- O femeie de 67 de ani, bolnava, a fost batuta in fiecare zi de propriul nepot, cu pumnii si cu un cleste pentru soba, iar in cele din urma a decedat. Ancheta care a dus la condamnarea tanarului arata cruzimea la care victima a fost supusa timp de mai multe luni.

- Cel putin zece persoane au fost ucise dupa ce militanti islamisti au deschis focul, vineri, in fata unei biserici de rit copt situata la periferia sudica a orasului egiptean Cairo, anunta Ministerul egiptean al Sanatatii, citat de site-ul Ynetnews.com.

- La data de 25 decembrie a.c., in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe DN 75, pe raza comunei Arieșeni. Un barbat de 40 de ani, din Arieseni, in timp ce conducea un autoturism in directia Girda…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore."Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si…

- Un accident grav a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay, Florida. Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabusit. Pentru moment, cauza pentru care s-a intamplat tragedia este necunoscuta. A

- La doar un an de la sfintirea Catedralei "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, care a avut loc in anul 1895, a fost numit preot la aceasta biserica si parintele Nicolae Paveliu. Profesorul de teologie si istoricul bisericesc Constantin Tomescu, nascut in Constanta, in anul 1890, intr un amplu…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat trimiterea in judecata a unui barbat din Bursuceni-Verești, pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor, dupa ce inculpatul și-a lovit violent cu parul in cap un consatean, acesta intrand in coma și fiind la un pas de moarte. ...

- EXISTA MIRACOLE… Un barbat de 68 de ani, din Barlad, a fost ieri protagonistul unui adevarat miracol: a murit și a inviat, in aceeași zi! Omul s-a inecat in piscina din Centrul de Revitalizare și Loisir (Centrul SPA) Barlad, dar a fost resuscitat de asistentul Silviu Rugina, de pe Ambulanța Barlad și…

- Politistul sucevean, lovit cu sabia in cap de un suspect in timpul unei descinderi, a iesit din perioada critica. Medicii care il ingrijesc spun ca barbatul de 35 de ani a facut progrese uimitoare.

- Doua persoane au decedat, iar altele patru, printre care un copil de patru ani, au suferit diverse traumatisme în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, 18 decembrie, în apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hâncești, transmite IPN. Potrivit…

- Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi impotriva Bisericii Metodiste din Quetta, capitala provinciei foarte instabile Balochistan, in momentul serviciului religios duminical. Abdul Razzaq Sheema, un inalt responsabil al politiei din Quetta, a comunicat bilantul atacului, confirmat…

- Accident cu trei mașini in Capitala, duminica dimineața. Un șofer s-a urcat baut la volan și a lovit doua mașini. Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat, duminica dimineata, ca a avut loc un accident rutier pe Splaiul Independentei, in zona Casei Radio, in eveniment fiind implicate…

- Miliardarul canadian Barry Sherman si sotia sa Honey au fost gasiti morti in locuinta lor din Toronto, circumstantele deceselor fiind suspecte, conform politiei canadiene, informeaza bbc.com.

- Accident feroviar grav. Un autobuz școlar a fost lovit de un tren regional în regiunea Mialas, în apropiere de Perpignan. Din primele informații, bilanțul provizoriu arata ca sunt patru morți și șapte raniți grav. Printre victime se numara și copii, scrie lci.fr. Accidentul…

- Un barbat din Caransebes se afla acum intr-o stare de sanatate foarte grava dupa ce a fost lovit in cap. e pare ca un scandal iscat intre doi barbati s-a lasat cu urmari tragice la Caransebes. In urma unei neintelegeri intre cei doi a izbucnit o cearta iar unul dintre barbați l-a lovit pe celalalt cu…