- Romania nu este pregatita, in momentul de fata, sa treaca la moneda euro, lucru ce ar putea fi posibil in termen de cinci ani, a declarat, sambata, la Galati, intr-o conferinta de presa, europarlamentarul Norica Nicolai (ALDE). ''Este o disputa si daca consulti mediul academic si economic, inclusiv…

- Un fenomen neobisnuit s-a produs, vineri dimineata, la Galati. Localnicii au observat ca zapada cazuta nu este in totalitate alba si are nuante de portocaliu. Galatenii dau vina pe poluare provocata de combinatul siderurgic, dar specialistii spun ca este vorba despre un fenomen foarte…

- Profesorul Petronel Zaharia, decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza din Iasi, a afirmat joi, la o conferinta despre Unirea din 1918, ca in prezent ia amploare miscarea unionista din Republica Moldova, unde "din sat in sat se doreste unirea cu Romania'',…

- Laureat al Premiului Guvernului pentru cel mai dotat inventator al anului 2017 a fost desemnat Victor Covaliov, doctor, conferentiar universitar din cadrul Facultatii de Chimie si Tehnologie Chimica a Universitatii de Stat din Republica Moldova.

- Evenimentul ce se va așeza in Piața Unirii, va avea loc in perioada 17 – 20 mai și face parte din caravana Street Food Festival care va poposi anul acesta in 11 mari orașe din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. „Setea”…

- O premiera binevenita in educația romaneasca a prins contur la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galați. Sportul minții, șahul, a devenit specializare de sine statatoare, pentru prima data la o universitate din Romania....

- Societatea Studentilor Medicinisti Galati (SSMG) organizeaza pentru cea de-a VIII-a oara un eveniment ce va reuni personalitati remarcabile din domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice. Este vorba despre evenimentul "GalMed - Congresul National cu participare internationala", care este…

- Centrul Cultural "Dunarea de Jos" (CCDJ) Galati organizeaza miercuri, 21 martie 2018, cea de-a treia editie a evenimentului "Poeti, Rime si Dichis", de Ziua Mondiala a Poeziei. Evenimentul incepe la ora 11:00, in Salonul Artelor si se va desfasura pe parcursul intregii zile, iar intrarea este libera."Am…

- Este de aproape trei decenii director al Scolii Gimnaziale nr. 1 Cuza Voda si a schimbat cam o duzina de inspectori generali si vreo alte doua duzini de ministri. Dar poate cel mai mare of al prof. Gheorghe Dancea, de origine din judetul Brasov, este ca aici nu a mai intalnit acelasi respect pentru…

- Galeria este un vis mai vechi de-al artistului plastic angajat la pompieri. Tanarul Andrei Moga va expune acolo lucrari pe tema „Tradiții”, alaturi de elevi de-ai sai. Expoziția va avea caracter permanent și conține 50 de lucrari pe panza. Galeria de Arta Moga are prevazute și ateliere…

- Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca mediul de afaceri este preocupat de schimbarile din zona fiscala, astfel incat doreste sa ii transmita ca nu vor fi schimbari majore in 2018. "Anul acesta si anii viitori vor fi ai…

- VIITORUL THALEI SUNA BINE … Miercuri, 21 martie, de la ora 18,30, barladenii sunt invitati la spectacolul „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, spectacol de licenta al anului III, actorie, clasa Lector univ. dr. Florin Toma, Asistent univ. dr. Radu Andrei Horghidan, Facultatea de Arte din cadrul…

- Introducerea pe piața naționala, incepand cu 1 iulie anul acesta, și comercializarea, de la 1 ianuarie 2019, a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire cu maner vor fi interzise. Este decizia finala de astazi a Parlamentului.

- Scoala de Arte a Centrului Cultural "Dunarea de Jos" Galati organizeaza si invita galatenii la vernisajul expozitiei "Pastel de primavara", o colectie de lucrari ale grupelor mari si mici de la clasele de Pictura, Arta decorativa si Design ale centrului de cultura galatean. Vernisajul va avea loc in…

- Înalta distinctie va fi înmânata de catre Michèle Ramis, Ambasadorul Republicii Franceze în România, în cadrul unei ceremonii care va avea loc marți, 13 martie, ora 17, în Aula ”Iuliu Hațieganu” a Universitații de Medicina și Farmacie din…

- Plantavorel poate fi privita, in acest moment, ca o afacere de familie, condusa de dr. ing. Elena Ionescu in calitate de director general. La fel a fost si afacerea familiei Vorel. Familia Vorel nu are urmasi. Ultima din sir, Maria Luiza Copceag, era fiica lui Tudor Vorel, inginer de meserie si asociat…

- George Vlad Mariea, la cei 21 de ani ai sai, este unul dintre cei mai promitatori sportivi din Romania, ce practica lupte greco-romane. Sportivul muscelean ce, in prezent, este legitimat la Steaua, se poate lauda cu rezultate foarte bune de-a lungul timpului si reprezinta o speranta a acestui sport…

- Editura "Dunarea de Jos" a Centrului Cultural galatean ofera publicului un cadou mai special de Ziua Femeii. Este vorba despre un cadou - omagiu, una dintre cele mai recente aparitii editoriale, volumul "Arta galateana feminina" semnat de Corneliu Stoica. Volumul este o mini-enciclopedie a galatencelor…

- TRAGEDIE… O veste șoc a cutremurat lumea justiției din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad (PJB): azi noapte a incetat din viața fostul procuror Nicolae Curea, cel care timp de 40 de ani a fost neintrerupt procuror la PJB. Barladean prin repartiție, dupa terminarea Facultații de Drept…

- Conf. univ. dr. Lia Lucia Epure a lansat astazi, la Aula „Stefan Cicio Pop” a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, revista bilingva (romana și engleza) „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”. Manifestarea a fost organizata sub auspiciile Facultatii de Stiinte Socio-Umane si Educatie…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad.…

- O noua actiune marca AIESEC Galati a strans in holul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati voluntari din sase tari, dar si elevi din clasele 1-8 de la scolile galatene. Studenti, elevi de liceu, absolventi sau masteranzi, voluntarii au venit prin programul AIESEC din Brazilia, Spania, Egipt, Turkmenistan,…

- Presedintele PNL Braila, Alexandru Danaila, sustine ca, la Compania de Utilitati Publice (CUP) "Dunarea" Braila, sub guvernarea PSD si "cu acceptul tacit al primarului Marian Dragomir", "jaful este generalizat", avand in vedere ca societatea a incasat incorect taxa pe apa de ploaie in ultimii trei…

- O noua actiune marca AISEC Galati a strans in holul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati voluntari din sase tari, dar si elevi din clasele 1-8 de la scolile galatene. Studenti, elevi de liceu, absolventi sau masteranzi, voluntarii au venit prin programul AISEC din Brazilia, Spania, Egipt, Turkmenistan,…

- Fosta componenta de baza a echipelor de junioare din cadrul Clubului Scolar Zalau, in perioada cand sefa de catedra era Elena Tadici, Raluca Nicolae a ramas aproape de sportul pe semicerc si dupa ce a incheiat perioada de junioarat. Absolventa a Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii…

- Organizatia Municipala a PNL Galati are un nou membru. Este vorba de Stefan Balta, prorector al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati. "PNL Galati face un nou pas in directia reformarii si improspatarii clasei politice, Stefan Balta fiind cunoscut ca o personalitate puternica, un model de profesionalism,…

- In urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se infiintau in Romania centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege de recrutare a Armatei dateaza din 1876, noua transformare administrativa a Romaniei a impus o organizare noua si pentru centrele militare. In prezent,…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a inaugurat pe 14 februarie o noua sala de seminar renovata in parteneriat cu compania Conduent, la eveniment fiind prezenti si primarul Iasului, Mihai Chirica, prof.dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al UAIC, prof.dr. Dinu Airinei, decanul Facultatii…

- Programul educational "Ajungem MARI" lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari "Ajungem MARI" in cadrul proiectul "Explorator pentru o zi" si sa contribuie timp de cateva ore…

- In jurul orei 1:10, politistii de frontiera bihoreni de la Bors i-au depistat pe cei doi care se deplasau pe jos, pe camp, spre Ungaria. Cei doi au fost vazuti si opriti la aproximativ 200 de metri fata de linia de frontiera cu statul vecin si au fost poftiti sa dea explicatii la sediul Sectorului…

- Lidl trimite elevii romani la facultate in Germania și le da salarii de 1.800 de euro Programul introdus in Romania de rețeaua de supermarketuri le va oferi tinerilor absolvenți de liceu care se inscriu in aceasta luna oportunitatea de a studia in Germania. Acestora li se ofera cazare gratuita, salariu…

- Cunoscut drept cel mai tanar cartograf din Romania, Cristian Cazacu, in varsta de 20 de ani, este in prezent student in anul I al Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii Bucuresti.

- Un chișinauian cultiva peste 200 de soiuri de ardei din toata lumea, de mii de ori mai iuți decât cei obișnuiți. Acum trei ani, TIMPUL scria despre afacerea îndrazneața cu mirodenii la ghiveci a lui Sergiu Țurcanu. Însa nimeni nu știa pe atunci ca, pe lânga…

- Cine este Petru Bogdan Cojocaru, ministrul propus la Comunicații, in locul lui Lucian Șova. Este șeful Organizației TSD Iași, consilier județean din partea PSD. A candidat la alegerile parlamentare, pe locul 7, pe lista PSD Iași, dar nu a reușit sa intre in Parlament. Petru Bogdan Cojocaru s-a nascut…

- Istoricul si filozoful Neagu Djuvara a murit, miercuri, la varsta de 101 ani, potrivit TVR. UPDATE 15.55: “A ramas un om senin, foarte ușor de caștigat și de avut cu el o relație. A avut o experiența de viața foarte aparte”, a spus istoricul Stelian Tanase despre Djuvara intr-un interviu pentru Digi24…

- Miercuri, aproximativ 600 de persoane au participat la Galati la manifestarile dedicate Zilei Unirii Principatelor, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, unde la final s-au prins in Hora Unirii, membrii platformei Actiunea 2012 desfasurand un steag tricolor de 50 metri lungime pentru a transmite un mesaj…

- Zilele trecute, la Hotelul Crowne Plaza din București a avut loc Gala Atletismului Romanesc , eveniment festiv unde Federația Romana de Atletism (FRA) le-a acordat premii sportivilor (seniori, juniori), antrenorilor și cluburilor cu cele mai importante rezultate obținute in anul 2017. De asemenea, au…

- Galațenii au plecat la protestul din București pentru apararea legilor justiției. O parte dintre protestatari, inarmați cu steaguri și banere, au plecat cu un autocar in jurul pranzului. Au fost insa și oameni care au plecat cu mașinile personale. Pe langa banerele și steagurile pregatite, galațenii…

- Studenta-atleta a Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta Alina Rotaru, finalista la Campionatul Mondial de la Londra si medaliata cu aur la Universiada din Taipei, in proba de lungime, a fost desemnata cea mai valoroasa atleta a anului 2017, in cadrul unei…

- Vremea extrema creeaza probleme in mai multe zone din tara. 27 de judete sunt sub avertizare de vreme rea. Valul de nisoare care s-a abatut peste Romania incepand de ieri a dat peste cap circulatia. Pe Valea Prahovei sute de tiruri sunt blocate deoarece unele nu pot urca panta la Azuga. Din…

- Ioan Aurel Pop: "Tinerii romani sunt analfabeti functional" Istoricul Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a vorbit la sesiunea organizata de Academia Romana cu ocazia Zilei Culturii Nationale despre sistemul de educatie din Romania zilelor noastre, care produce mii…

- Doua lucrari de exceptie al marelui inginer roman, aflate la Dunarea de Jos, se naruie sub ochii autoritatilor, desi sunt catalogate drept monumente istorice de importanta nationala. In ciuda valorii lor deosebite, Pescariile Statului din Galati si Docurile din Braila sunt lasate sa se darame, parca…

- Dorinta de a se perfectiona din punct de vedere profesional i-a adus profesorului Lucian Draguț Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de „Cavaler”, decoratia fiindu-i acordata de de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Distinctia a fost oferita „in semn de apreciere a eforturilor depuse…

- Milan Mitrovic (37 de ani) a primit viza și va fi prezent sambata la Galați, unde echipa oradeana se va duela cu Poli Iași in etapa a XIV-a din Liga Naționala de Baschet Masculin. „Ultimul meci oficial susținut de CSM CSU Oradea cu Milan Mitrovic pe banca tehnica dateaza din 11 noiembrie 2017,…

- Un cutremur a avut loc in Romania in urma cu putin timp. Acesta s-a produs intr-o zona mai putin obisnuita, in judetul Galati, la o adancime de 14 km. Magnitudinea a fost de 2,1, iar epicentrul seismului a fost situat la 132 km sud-vest de capitala Republicii Moldova, Chisinau, si 30 km nord-vest…

- Și totuși… …Totuși sunt oameni ca toți ceilalți muritori. Cu toții traim intre naștere și moarte! Nu știm cand…venim și cand…plecam! Ion a venit in Oradea, acum vreo 80 de ani, nu știu in ce zi și a plecat (culmea ironiei soartei!) a doua noapte…

- Ion Abrudan s-a stins in dimineata celei de a doua zile de Craciun. Luni noaptea a suferit un infarct, a fost dus cu elicopterul la Timisoara, dar in urma unor complicatii a murit pe masa de operatie. Fiica sa, vedeta de televiziune Crina Abrudan, si-a intrerupt vacanta in Dubai pentru a…

- Presedintele Academiei Romane, fizicianul Ionel Valentin Vlad, a murit duminica dupa-amiaza, la varsta de 74 de ani. Informația a fost confirmata pentru News.ro de purtatorul de cuvant al institutiei. Trupul neinsufletit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, iar inmormantarea va…