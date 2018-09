Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 1 octombrie, începe noul an universitar în instituțiile de învațamânt superior din România. Pentru anul de studiu 2018-2019, sunt înscriși aproximativ 500.000 de studenți la toate trei ciclurile de învațamânt din țara. Potrivit Biroului…

- Venit impreuna cu fratele lui, Florin Tamarsi are 19 ani si este student la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Noi credem ca a fost cel mai emotionat concurent care a urcat, pana acum, pe scena "X Factor". Ce ziceti?

- Un solist instrumentist a castigat in premiera Marele Premiu si Trofeul Festivalului National de Folclor "Strugurele de Aur", manifestare ajunsa la cea de-a XVIII-a editie si desfasurata de joi pana sambata, la Alba Iulia. Violonistul Iulian Balutel, de 18 ani, elev la Colegiul National de Muzica "George…

- Primarul unei comune constantene a decis sa-l angajeze pe postul de consilier personal pe seful de promotie al unui liceu. Baiatul, de etnie turca, era in imposibilitatea de a-si continua studiile, desi a fost admis la Academia de Studii Economice din Bucuresti.

- Deși nu s-a antrenat aproape deloc in ultimele 3 luni, fiind concentrat pe pregatirea examenului de Bacalaureat și admiterea la facultate, tanarul șahist albaiulian a revenit in forța, obținand titlul de campion european de juniori in proba de blitz la Campionatele Europene de șah rapid, blitz și dezlegari…

- Mugur Isarescu a obtinut anul trecut venituri lunare medii de 65.600 de lei in calitate de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in scadere fata de anul precedent, iar primviceguvernatorul Florin Georgescu a obtinut de la BNR un venit lunar mediu de 62.475 lei, potrivit declaratiilor de avere…

- Universitatea din Bucuresti ofera anul acesta in total peste 9.000 de locuri la facultati, dintre care 4.250 de locuri la buget. Cele mai multe locuri sunt la facultatile de Geografie, de Limbi Straine, Matematica, Sociologie si Psihologie, care sunt si cele mai cautate in fiecare an. In acelasi…