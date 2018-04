Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos a finantat cu 6.000 de lei o echipa de elevi dintr-un liceu din Tecuci, pentru a participa la un concurs de robotica. Aceasta este una dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am aflat in weekend-ul 24-25 martie, la evenimentul BRD First Tech Challenge. …

- Creierul are capacitatea de a suprima durerea cronica in prezenta senzatiei de foame oferind astfel posibilitatea organismului sa se concentreze pe gasirea unei surse de hrana, conform concluziilor unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Cell, citat de Xinhua. O echipa de neurologi de la Universitatea…

- Un compus care se regaseste in sfecla rosie poate oferi sansa realizarii unui nou tratament impotriva bolii Alzheimer, sugereaza un studiu prezentat in Statele Unite, citat marti de Press Association. In cadrul testelor, betanina, care confera sfeclei rosii culoarea sa distincta, a suprimat…

- Senzatia excesiva de somnolenta din timpul zilei resimtita de persoanele varstnice normale din punct de vedere cognitiv favorizeaza acumularea placilor de amiloid in creier, conform unui studiu publicat in jurnalul JAMA Neurology, citat de CNN. Depozitele de amiloid din creier reprezinta prima etapa…

- Cativa cercetatori australieni au creat prima baterie reincarcabila cu protoni. Desigur, momentan bateria este un prototip, dar cercetatorii spun ca este primul pas catre crearea unor surse de energie mai accesibile si mai ecologice. Oamenii de stiinta care au luat parte la acest…

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia.

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, furnizand circa o treime din armele comercializate la nivel global. Asa arata un studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm.

- Omul de afaceri Ioan Moldovan, care s-a aflat ani de zile in topul celor mai bogati romani, s-a apucat de vandut tot ce tine de turism. Acesta a scos la vanzare toate cele trei hoteluri ale sale, pentru care cere exorbitanta suma de 24 de milioane de euro. Ioan Moldovan a inceput anul cu stangul. Chiar…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Un barbat a murit azi-noapte in centrul orașului, la scurt timp dupa ce a coborat din mașina care il aducea de la spital, dupa o ședința de dializa. Oamenii au chemat ambulanța, insa, in ciuda eforturilor de resuscitare efectuate de medici, barbatul nu a mai putut fi readus la viata. Tragedia s-a produs…

- China a indemnat vineri Statele Unite si Coreea de Nord la ”curaj politic”, dupa anuntul spectaculos cu privire la un summit intre Donald Trump si Kim Jong-un pe tema programului nuclear al Phenianului, iar ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a salutat ”un pas in directia buna”, relateaza AFP. ”Speram…

- O femeie, de 50 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost lovita de o masina. Tragedia a avut loc, aseara, în jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica. În urma loviturii, victima a fost transportata la Spitalul…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, un critic feroce al presedintelui Vladimir Putin, a aparat decizia tarii sale de a creste numarul de arme nucleare detinute, informeaza joi dpa. "Rusia are nevoie de un echilibru atomic de putere cu Statele Unite si trebuie sa-l mentina si sa-l…

- Daca in Statele Unite oamenii se impart in doua categorii, cei care vor sa dețina arme și cei cae refuza acest lucru, intr-un orașel din Georgia cetațenii sunt obligați sa dețina o...

- Aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite au anulat aproximativ 2000 de zboruri care trebuiau sa decoleze in urmatoarele ore din cauza unei furtuni puternice care urmeaza sa loveasca statele de pe coasta, scrie EFE citat de Agerpres . De pe aeroportul JFK din New Yoork, cel mai mare aeroport…

- Zece mineri de la Cariera Rosiuta, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), au intrat, de miercuri, in greva foamei, cerand cresteri salariale, transmite corespondentul MEDIAFAX.Oamenii care protesteaza, miercuri, in fata sediului CEO din Targu-Jiu fie sunt liberi, fie in ...

- Statele Unite au determinat ca Phenianul a folosit neurotoxina VX, un agent chimic folosit in razboi, pentru asasinarea lui fratelui vitreg al liderului suprem Kim Jong-Un, anuntand ca va impune noi sanctiuni ca reactie, a informat, marti, Departamentul american de Stat, relateaza Reuters.

- Flippy, robotul bucatar, ocupa unul dintre cele mai populare joburi printre muncitorii necalificati din Statele Unite. Este motivul pentru care estimarile arata ca pana in 2030 s-ar putea pierde 800 de milioane de locuri de munca din cauza automatizarii. De aici si teama ca ne-am putea indrepta…

- Ion Stoichita, postasul din comuna damboviteana Varfuri, este acuzat de sateni ca le opreste bani din pensii, ajutoare sociale, chiar si alocatii, in schimbul a diferite ziare, integrame sau felicitari. Oamenii reclama ca nu au cerut niciodata astfel de „suplimente“, in timp ce postasul spune ca are…

- Gala Oscar 2018, care a avut loc duminica noapte in Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria evenimentului in Statele Unite ale Americii, aceasta fiind urmarita de 26,5 milioane de telespectatori, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Lazar, mesaj DUR…

- Data de 11 martie marcheaza implinirea unui secol de la raportarea primului caz de gripa din cadrul pandemiei mondiale de gripa spaniola, care, la sfarsitul Primului Razboi Mondial, a ucis intre 20 si pana la 100 de milioane de oameni, conform diferitelor estimari. In urma cu 100 de ani virusul gripei…

- „Get Out“, un thriller horror care analizeaza relatiile rasiale in Statele Unite ale Americii, a fost desemnat cel mai bun film la gala Independent Spirit Awards, care a avut loc sambata, cu o zi inainte de gala Oscar, scrie Reuters.

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Incepand de saptamana viitoare, Statele Unite ale Americii vor impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, citat de postul CNBC. Liderul de la Casa Alba a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu.…

- Statele Unite intentioneaza sa vinda Ucrainei 210 rachete antitanc cu scopul de a consolida capacitatile de aparare ale Ucrainei impotriva Rusiei, informeaza The Associated Press. Departamentul de Stat al SUA a aprobat, joi, planul de vinzare al celor 210 rachete catre Ucraina in valoare de 47 de milioane…

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi 'puternica nemultumire' fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Sega a dat drumul la un demo pentru Yakuza 6: The Song of Life pe PlayStation 4, in toata lumea. Demo-ul cantarește 36.53GB și include capitolul Prologue, iar salvarile pot fi tranferate la varianta completa a jocului care va sosi in Statele Unite și Europa din 17 aprilie. The post Demo Yakuza 6 disponibil…

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Cele mai cunoscute tipuri de orez Chiar daca noi folosim 1-2 tipuri de orez in gatit, exista de fapt o varietate bogata, care ofera diverse opțiuni in bucatarie. Orezul cu bob lung: acesta este cel mai folosit tip de orez in India, Statele Unite ale Americii și China. Orezul…

- Fermierii japonezi, ajutați de oamenii de știința, au dezvoltat un nou soi de banane a caror coaja este comestibila. Potrivit japonezilor, coaja conține triptofan, unul dintre aminoacizii esențiali, dar și vitamina B6 și magneziu. Oamenii de știința i-au ajutat pe fermierii din Japonia sa dezvolte un…

- Prin compararea rezultatului unei scanari a fundului de ochi cu o vasta baza de date, AI-ul poate depista pacientii care prezinta risc sau au suferit deja accidente cardiace, tehnica bazandu-se pe ample cercetari in domeniu. Prin scanarea fundului de ochi, care este populat de numeroase vase sange,…

- Exista un nivel optim al venitului care poate face o persoana fericita, iar suma respectiva variaza la nivel mondial, conform concluziei unui studiu publicat saptamana aceasta de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Purdue din Statele Unite. ''Poate fi surprinzator deoarece ceea ce vedem…

- Ministerul Sanatatii a pregatit un milion de doze de vaccin antigripal, insa stocuri inca exista, pentru ca romanii nu s-au vaccinat. Acum avem un numar in crestere de morti, tot mai multi bolnavi si spitale in carantina. Autoritatile au impus mai multe masuri, insa exista lucruri pe care…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal în prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal. …

- Medicina: Un medicament experimental ar putea elimina virusul gripal in 24 de ore Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare. Potrivit site-ul publicatiei The Wall Street Journal, un studiu aflat în…

- La 50 de ani, dupa o viața sentimentala foarte tumultuoasa, Pamela Anderson pare ca și-a gasit fericirea alaturi de noul ei iubit. Cei doi sunt impreuna din mai 2017, iar de curand Pamela a parasit Statele Unite și s-a mutat alaturi de partenerul ei in Franța. Barbatul din viața actriței este Adil Rami,…

- Ursii polari nu gasesc suficiente foci pentru a-si potoli foamea, iar problema se va inrautati odata cu accentuarea schimbarilor climatice, este concluzia unui studiu publicat joi, care demonstreaza ca metabolismul ”regelui banchizelor” este mai rapid decat se credea, informeaza AFP, transmite AGERPRES…

- Un material video surprins in orasul Utah, din Statele Unite ale Americii, a starnit un val de reactii in randul populatiei americane. Oamenii au fost atat de speriati de ceea ce au vazut, incat au dat vina pe extraterestri pentru intregul fenomen.

- Ceasul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a ”imprevizibilitatii” presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, citat…

- Caprioarele din 22 de state din Statele Unite, si o parte din Canada, sunt predispuse la o boala teribila ce le face sa se comporte precum zombii. Potrivit cercetatorilor, boala ataca creierul si maduva spinarii. Printre alte consecinte ale maladiei se numara: pierderea in greutate, lipsa de coordonare…

- Marile companii de tehnologie din toata lumea au avut un impact profund asupra fiecarui sector economic, incepand de la librarii pana la companii de taxe, schimband in totalitate unele industrii precum cea hoteliera. Acum, Yahoo Finance cauta elemente pentru a crea un serviciu de sharing in sectorul…

- Incepand din cea de-a doua zi a anului 2018, Donald Trump a lansat o serie de 16 postari pe profilul personal de Twitter, in care a criticat Pakistanul, a amenintat ca va opri ajutorul destinat palestinienilor, a atacat majoritatea publicatiilor media, a sustinut ca are un „buton nuclear mai mare”…

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- Poate nu te-ai fi gandit la asta, dar dupa ce vei citi despre concluziile celui mai recent studiu din domeniu, este posibil sa incepi sa iti speli fructele si legumele mai bine. De ce? Pentru ca fructele si legumele tale preferate sunt probabil "acoperite" de pesticide. Daca pana acum doar…

- Oamenii de stiinta care au publicat cercetarea in Journal of Personality and Social Psychology au descoperit ca mirosirea hainelor purtate de persoana iubita scade nivelul de cortizol, supranumit si hormonul stresului, si confera o stare de calm.