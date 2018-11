Stiri pe aceeasi tema

- Norvegianul Magnus Carlsen iși pastreaza titlul mondial, dupa o victorie muncita in fața americanul Fabiano Caruana, in finala Campionatului Mondial de sah 2018. A fost unul dintre cele mai echilibrate dueluri din istorie. ACTUALIZARE 28 noiembrie. Sclipitorul Carlsen este un noul și vechiul campion…

- Dan Olaru este primul arcaș moldovean care a evoluat la jocurile Olimpice de Vara de la Londra 2012. Tanarul este deținatorul mai multor titluri, printre care vice-campion mondial junior 2016 și vice-campion European la tir cu arcul in toamna anului 2018, la care sportivul moldovean a cucerit medalia…

- La o „posesie” distanța, cum s-ar zice in baschet, mai exact la trei puncte de liderul la zi al Ligii a II-a, Chindia Targoviște, Petrolul – ca… deschizatoare de partie a etapei a XVI-a, jucand vineri, 9 noiembrie 2018, ora 18.00, pe arena Ilie Oana, cu timișorenii de la Ripensia – poate sa-i sara in…

- Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a obtinut, duminica, in Mexic, al cincilea titlu mondial in Formula 1, egalandu-l pe argentinianul Juan Manuel Fangio, campion in 1951 si 1954-1957. Doar germanul Michael Schumacher are mai multe trofee decat Hamilton si Fangio, sapte.Noul…

- Vizitatorii au avut parte de tururi ghidate, au participat la concursuri cu premii, au fost informați despre procesul legislativ și controlul parlamentar, au scris mesaje parlamentarilor și au avut parte de master-class despre cum se scrie o petiție.