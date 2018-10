Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta biserica Sagrada Familia din Barcelona trebuie sa plateasca 41 de milioane de dolari amenda pentru ca a funcționat peste 130 de ani fara autorizație de construcție. Construcția bisericii, una dintre cele mai importante atracții turistice din Spania, a inceput in 1882, scrie BBC . Primarul…

- Cantarețul canadian The Weeknd și membrii duoului francez Daft Punk au lansat in 2016 single-ul “Starboy” care s-a bucurat de un success colosal, ajungand rapid in toate top-urile internațional. Acum, se pare ca succesul risca sa se transforme in scandal și asta pentru ca artiștii sunt acuzați de plagiat.

- Compania celebrului designer american Michael Kors ar urma sa achizitioneze casa de moda italiana Versace, intr-o tranzactie evaluata la aproximativ doua miliarde de dolari, sustin surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza Financial Times (FT). Acordul, care ar urma să fie anunţat…

- Aproximativ 2,9 milioane de elevi incep luni scoala in intreaga tara. Anul scolar are 34 de saptamana si se va incheia in 14 iunie 2019, dupa 168 de zile lucratoare. Potrivit statisticilor, aproape 3.900 de unitati nu au autorizatie sanitara de functionare, iar 20 la suta dintre cladirile in care vor…

- Aerostar Bacau (ARS), companie ce activeaza in domeniul fabricatiei de produse de aviatie si mentenanta, va plati dividendele aferente anului 2017 incepand cu data de 20 septembrie. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului…

- Noile cladiri de birouri asigura spatii suficiente pentru expansiunea companiilor, relocarea din mai multe sedii sau intrarea pe piata locala a unor noi jucatori, insa livrarea la timp depinde de vreme, capacitatea constructorului de a mobiliza suficienta forta de munca si subcontractori.

- Podul Straulești peste Lacul Grivița la ieșirea din Bucureștii Noi pe DN 1A ( șos București- Targoviște) urmeaza sa fie consolidat. Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței de consiliu general de joi, 26 iunie. Potrivit acestuia, valoarea totala a lucrarilor este de 3.000.271 lei și ar urma sa…