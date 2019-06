Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilul pe probleme de urbanism din Primarie, Janet Sanz, a afirmat ca a reusit "sa rezolve o anomalie istorica a orasului: ca o opera emblematica precum Sagrada Familia (...) sa fie construita ilegal". Permisul de constructie este valabil pana in 2026, data prevazuta pentru finalul interminabilului…

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona a carui arhitectura a fost conceputa de Antoni Gaudi, a obtinut vineri permisul de constructie dupa 137 de ani de santier ilegal, potrivit AFP.

- Sagrada Familia, celebra catedrala din Barcelona, Spania, conceputa de arhitectul Antoni Gaudi, a primit permisul de constructie, dupa ce, timp de 137 de ani, a functionat ca santier ilegal, potrivit The Telegraph, scrie Mediafax.

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, conceput de celebrul arhitect catalan Antoni Gaudi, a obtinut vineri permisul de constructie, desi lucarile au inceput in urma cu 137 de ani, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Primarul celui de-al doilea oras ca marime…

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, conceput de celebrul arhitect catalan Antoni Gaudi, a obtinut vineri permisul de constructie, desi lucarile au inceput in urma cu 137 de ani, relateaza AFP. Primarul celui de-al doilea oras ca marime din Spania a aprobat…

- Primarul celui de-al doilea oras ca marime din Spania a aprobat concesiunea licentei pentru compania responsabila de constructia catedralei, in schimbul a 4,6 milioane de euro.Responsabilul pe probleme de urbanism al primariei din Barcelona, Janet Sanz, a declarat ca a putut sa "rezolve…

- Convocarea starului columbian Shakira de catre un judecator spaniol pentru o prezumtiva frauda fiscala, programata pentru 12 iunie, a fost devansata pentru joi, 6 iunie, au informat luni autoritatile judiciare, citate de AFP. Audierea este programata pentru ora locala 10:00 (08.00 GMT),…

- Sute de persoane au manifestat la Barcelona in semn de protest fata de Vox, un partid de extrema dreapta, inaintea alegerilor nationale prevazute luna viitoare, relateaza The Associated Press. Protestatarii au iesit duminica pe strazile din Barcelona pentru a protesta impotriva unei vizite…