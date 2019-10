Stiri pe aceeasi tema

- Demonstranti care protesteaza impotriva condamnarilor la inchisoare primite de liderii separatisti catalani au blocat vineri intrarea in catedrala Sagrada Familia din centrul Barcelonei, relateaza dpa, scrie Agerpres.

- Barcelona - Real Madrid se va juca pe 18 deceebrie. Reprogramarea coincide cu protestele masive care se desfasoara la Barcelona, ca raspuns la hotaraarea justitiei spaniole impotriva prizonierilor si activistilor politici catalani. Pe 26 octombrie va avea loc la Barcelona o mare demonstratie…

- Intre protestatari si fortele de ordine au izbucnit ciocniri, iar manifestantii s-au strans luni seara in fata terminalului 1 al aeroportului. Peste 100 de zboruri au fost anulate. Fortele de ordine au folosit bastoane in incercarea de a dispersa oamenii care s-au adunat la aeroportul din Barcelona. …

- Forțele de ordine au folosit bastoane in incercarea de a dispersa oamenii care s-au adunat la aeroportul din Barcelona pentru a protesta fața de condamnarea mai multor lideri separatiști catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017.Protestatarii…

- Drumarii actioneaza, marti dimineata, cu mai multe utilaje pe sectorul Ranca - Obarsia Lotrului de pe Transalpina, circulatia pe acest tronson fiind momentan inchisa din cauza zapezii si a cetii. The post Circulație inchisa pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania, din cauza zapezii.…

- V. Stoica Este incredibil cum se pot supune riscului prin propria lor voința unii oameni care pleaca singuri in drumeție, pe teren necunoscut! Salvamontiștii din Bușteni și jandarmii montani au avut din nou o noapte alba, joi spre vineri, intervenind pentru salvarea unui barbat in varsta de 65 de ani…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar a fost intrerupt pe magistrala 200 timp de o ora. „Un tren de calatori, care circula pe relatia Brasov – Budapesta, la intrare in comuna Dumbravita, judetul Brasov, a surprins si accidentat, in gabaritul…

- Traficul rutier este blocat pe DN 67C, la kilometrul 128, in zona localitatii Capalna, din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil in urma ploilor abundente cazute in ultimele ore. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este oprit pe DN 67C, la kilometrul 128, in zona localitații Capalna, din cauza aluviunilor…