Stiri pe aceeasi tema

- Altex Romania, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale de pe piața locala, pune la bataie joburi de casier in 14 orașe din Romania. Daca iți surade ideea sa te angajezi casier la Altex, ar fi bine sa știi ca orașele in care retailerul de electronice și electrocasnice cauta sa recruteze oameni…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMFST TG. MURES : Peste 8.400 de candidati s-au inscris la examenul de intrare in Rezidentiat, care va avea loc duminica, anul acesta fiind scoase la concurs, in toata tara, 5.415 locuri si posturi. Dintre acestea, 4.730 de locuri/posturi sunt pentru medicina, 406…

- Constantin Mudava s-a nascut in localitatea Ghirdoveni din Dambovița, dar traia la Campina, in Prahova. "Sunt Fenomenul Vindecator pentru tot felul de boli. M-am nascut și am crescut cu acest fenomen vindecator benefic pentru oameni. La varsta de 5 ani l-am descoperit și practicat pe bunica…

- In urma rezultatelor obtinute, Cupa „Franz Konig” la 200 de metri mixt masculin a fost castigata de George Orzanescu de la Resita 07, Cupa „Cristina Schuster” la 100 de metri bras feminin a fost adjudecata de o sportiva din Ungaria, iar cele doua cupe Memorial „Ioan Schuster”, care au recompensat…

- ARAD. Pauza competiționala a luat sfarșit și pentru gruparile din liga secunda a voleiului autohton. Cele 12 formații participante au fost imparțite, pe criterii geografice, in doua serii: Rapid, Știința – ambele din București -, CSM Ramnicu Sarat, Gloria Buzau, CSM Suceava și Știința…

- Prezentata la Brașov, aceasta va da startul unei Grupe de Electrice in CNVCD 2019, prima mașina electrica din Romania special creata pentru curse. Week-end-ul 12-14 octombrie 2018 a adus cu sine pentru pasionații de motorsport ultima dubla din Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop 2018. Dincolo…

- Les Films de Cannes a Bucarest organizeaza anul acesta ediții speciale in șapte orașe din țara, astfel incat o selecție din filme și o parte dintre invitații evenimentului vor akjunge in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Oradea și Suceava, arata un comunicat remis MEDIAFAX. Edițiile…

- In luna septembrie va invitam la un dublu eveniment cu psihologul si numerologul Anatol Basarab! Acest eveniment face parte din turneul national de lansare a cartii, alte orase in care puteti fi prezenti fiind: Suceava, Oradea, Bucuresti, Brasov, Baia Mare, Brasov, etc. Asadar, in 29 septembrie te…