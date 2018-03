Stiri pe aceeasi tema

- Atletul roman Alexandru Novac a castigat medalia de aur, duminica, in proba de aruncare a sulitei, categoria Under-23, la Cupa Europei de aruncari lungi de la Leiria (Portugalia), cu performanta de 80,73 m. George Zaharia a ocupat locul 4 in proba de aruncare a sulitei seniori, cu 77,75…

- BERBEC Astrele iti recomanda sa nu faci investitii majore si nici sa dai bani cu imprumut. In caz contrar, risti ca banii respectivi sa nu ii mai recuperezi. Chiar daca esti sfatuita de persoane de incredere sau ti se cere ajutorul de catre ele, gandeste inainte de a spune un da impusiv.…

- Brasoveanul Razvan Harhata acuza ca "la examenul de admitere la Licenta A, cei din Comisie si-au lasat spatiu de interpretare la toate probele, sa treaca doar cine au vrut ei!". Examenul de admitere la Licenta A, organizat de Scoala de Antrenori FRF, in februarie, continua sa starneasca controverse,…

- BerbecBerbecii sunt persoane extrem de egoiste. Sunt atat de preocupați de propria persoana și de propriile nevoi incat ai putea muri langa ei și nu și-ar da seama. Mai mult, sune persoane extrem de rele și impulsive.

- Daca vechiul proprietar poate dovedi ca a vandut o masina, chiar daca documentele nu s-au perfectat in totalitate, noul detinator este cel care trebuie amendat daca a circulat pe drumurile publice fara rovinieta valabila, nu vechiul detinator. Decizia apartine Curtii Supreme si va pune capat unui lung…

- Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale a urcat joi la nivelul record de 275 de penny pentru 100.000 de BTU (unitate de masura pentru caldura), in crestere cu 130- fata de februarie si cu 400- fata de sfarsitul lunii decembrie. Importatorii europeni concureaza cu cei din Asia pentru…

- Ministerul Sanatatii atrage atentia asupra recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru a preveni problemele cauzate de temperaturile extrem de reci, in aceasta perioada fiind indicate mesele calde, precum si exercitiile fizice. „In timpul zilelor foarte reci este necesar: sa acordati multa…

- Antrenorul roș-albilor, Florin Bratu, este considerat simbol dinamovist, dar cele mai mari performanțe le-a obținut in Giulești, chiar impotriva echipei pe care o antreneaza. Dinamo l-a adus antrenor pe Florin Bratu in speranța ca un simbol dinamovist din generația noua va redresa corabia. ...

- Alba Iulia este singurul oraș din Romania care foloseste energie regenerabila in proportie de 99%, arata un studiu al Carbon Disclosure Project (CDP) in care apar peste 100 de urbe. Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), care va plati statului elen...

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Pasionatii de turism subacvatic vor putea face in aceasta vara scufundari si in Marea Neagra. Nave și submarine care sunt de zeci de ani in Marea Neagra vor putea fi observate si explorate in premiera.

- Iubita lui Marian Macovei, tanarul de 19 ani din Vaslui care s-a sinucis dupa ce a aflat ca a fost inșelat , a publicat pe rețeaua de socializare un mesaj de adio cutremurator. Marian și-a pus capat zilelor la numai 19 ani. Nu a mai putut suporta gandul ca iubita lui, cu care avea o relație de 5 ani,…

- Cyril Ramaphosa, fost sindicalist devenit om de afaceri, a fost ales joi de parlament presedinte al Africii de Sud dupa demisia controversata a lui Jacob Zuma, relateaza AFP. Ramaphosa, liderul partidului la putere Congresul National African (ANC), 'a fost ales presedintele Republicii…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor publice de pensii (PAYG, pay-as-you-go), ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu publicat recent de FIAP (Federația Internationala…

- Celebrul actor Jim Carrey și-a inchis contul de Facebook și-a vandut acțiunile la aceasta companie in semn de revolta și protest dupa ce pe rețeaua de socializare au fost promovate știri...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului nu poate "sa ramana indiferent" la "dezvaluirile extrem de grave" ale fostului procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga. "Eu cred ca presedintele tarii, mai ales ca are o responsabilitate directa in ceea ce inseamna numirea procurorului…

- Scapa de durerea de cap Te doare capul și nu vrei sa iei medicamente sau nu le ai la indemana? Daca ai in schimb ulei de masline și o lamaie, durera este ca și uitata. Este necesar sa amesteci 2 linguri de masline cu zeama de la o jumatate de lamaie, sa le amesteci bine și sa consumi…

- Levante și Real Madrid au terminat la egaltiate, 2-2, in etapa a 22-a din Spania. Zinedine Zidane, antrenorul lui Real, a fost laconic cand a explicat de ce l-a inlocuit pe Cristiano in minutul 82. "Era prevazuta aceasta schimbare. Nimic mai mult. Trebuia s-o fac și am facut-o". Extrem de greu acest…

- Un individ din Arizona a fost inculpat pentru ca a fabricat si vandut ilegal gloante perforante autorului atacului armat de la Las Vegas din octombrie, soldat cu 58 de morti, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Pe 31 ianuarie pe cer vor avea loc trei fenomene cosmice: aparitia unei luni albastre, o elipsa de luna si perigeu lunar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite 39; 39;superluna albastra sangerie 39; 39; 39;. Evenimentul a mai avut loc anterior in anul 1866.Fenomenul de Luna Albastra se produce…

- Dupa semifinala de duminica de la Timisoara, artistul poate spera la o noua participare pe scena marelui Eurovision, de data aceasta in Portugalia. Uite cu cine se bate pe locul din finala. Dat fiind numarul mare de participanti inscrisi, TVR organizeaza anul acesta nu mai putin de 5 seminifinale. In…

- La cateva zile de la debutul celui de-al patrulea sezon „Bravo, ai stil”, le-am facut o vizita celor 11 fete pentru a afla cat de bine sunt pregatite pentru aceasta competiție. Concurentele de la „Bravo, ai stil –All Stars” sunt tinerele care s-au aflat pe locuri fruntașe in edițiile precedente. Dupa…

- O ancheta efectuata pe parcursul a cinci ani de autoritațile romane și americane confirma dezvaluirile facute de „Evenimentul zilei”, in „Campania Medicul de Garda”. In 2012, anul demararii acestei anchete semnalam, in articolul „Filiera medicamentelor. Monopol pe sanatatea romanilor”, ca statul roman…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Oana Lis a uimit pe toata lumea dupa ce intr-un interviu acordat recent a marturisit ca isi doreste sa vanda hainele sotului ei. Iar asta nu e tot, vedeta a marturisit si tristul adevar si a spus ca vrea sa inchirieze ulterior casa in care locuieste cu fostul edil al Bucurestiului. Acum, blondina a…

- Virusul racelii se raspandeste mult mai rapid decat se credea anterior. Pana acum se credea ca oamenii se expun virusului racelii daca intra in contact cu secretiile persoanelor infectate sau prin atingerea suprafetelor contaminate. Dar...

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost consemnata in ianuarie — locul 39, iar cea mai slaba in lunile aprilie si mai, cand Romania…

- Bancile din Romania au vandut credite neperformante de sub un miliard de euro, in 2017, aproape la jumatate fata de 2016, reiese din datele prezentate, miercuri, intr-o conferinta de presa, de Radu Dumitrescu, partener responsabil de suport in tranzactii in cadrul Deloitte Romania. "2016…

- Vizita premierului japonez, Shinzo Abe, in Romania, prima de acest fel a unui oficial nipon de acest rang in Romania, fost marcata de o serie de greseli de protocol din partea autoritatilor romane, printre care intampinarea la aeroport de catre un secretar de stat.

- Cezar Ouatu prezinta Eurovision Romania 2018. Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat Romania la Eurovision 2013, si Diana Dumitrescu vor fi gazdele semifinalelor si finalei Selectiei Nationale. Asadar, actrita Diana Dumitrescu si cantaretul Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale…

- Berbec Nu te-ai concentrat prea mult pe viata ta profesionala si pe nevoile tale financiare in ultima perioada, de aceea acum se va instala panica.Cu toate resursele tale vei incerca sa le iei ochii sefilor si sa iesi in evidenta la locul de munca.

- Smiley si Gina Pistol si-au facut bagajele dupa Revelion si au plecat in Thailanda (Vezi AICI imaginile din aeroport), unde sa se poata bucura din plin de povestea lor de dragoste. Extrem de discreti in ceea ce priveste relatia lor, cei doi au publicat imagini pe retelele de socializare, doar cu peisaje.

- Dan Merisca (45 de ani) este un stomatolog din Arad pasionat de pictura. Pana in momentul de fata, artistul are peste 1.000 de tablouri realizate, unele dintre ele aflate in colectii private din Canada, Peru, Sri Lanka sau Australia.

- Mercedes-Benz este brand-ul cu cele mai multe mașini premium vandute in 2017. In ultimele 12 luni a vandut in total 2.289.344 de autovehicule, inregistrand astfel o creștere de 9.9% fața de 2016. Europa ramane cea mai mare piața pentru Mercedes, unde a vandut in jur de 955.000 de unitați,…

- Cornelia Patrichi a parasit definitiv Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile plecarii vaduvei regretatului coregraf Cornel Patrichi: unde, cum si de ce a ales sa plece din tara si din casa in care a trait o viata cu omul iubit. (CITESTE SI: Scene induiosatoare a doua zi dupa…

- Victor Rebengiuc a avut o reacție extrem de virulenta la adresa regtretatei actrițe de comedie Stela Popescu. Victor Rebengiuc, in varsta de 84 de ani , este unul dintre marii actori romani, care este casatorit cu actrița Mariana Mihuț. In urma cu cațiva ani, artistul a avut o reacție extrem de dura…

- Intre 5 si 6 ianuarie, la Sala Polivalenta Ion C. Neagu din Calarasi, Romania, Portugalia, Tunisia si Bahrain se lupta pentru Trofeul Carpati, chiar inainte de preliminariile pentru calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial.

- Orice persoana trebuie sa tina cont de aspectul sau de zi cu zi, mai ales cand se respecta si doreste sa ii impresioneze pe cei din jur. Un barbat elegant, care se imbraca frumos, va fi extrem de bine privit de o femeie, dar si de celelalte persoane din jur care il vor aprecia mai mult. Sunt situatti…

- In a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. In legatura cu aceasta sarbatoare, sunt pastrate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii.…

- Dinamo si-a vandut capitanul inainte de debutul oficial al perioadei de mercato din aceasta iarna.Paul Anton va lua drumul Rusiei, el semnand un contract cu formatia Anji Makhachkala. Potrivit celor de la Telekomsport, mijlocasul in varsta de 26 de ani are un obiectiv clar la clubul…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- „Daruieste un zambet!" este o actiune a Rotary International Districtul 2241 Romania – Republica Moldova si se afla la cea de-a X-a editie in Iasi. De altfel, Rotary Club Iasi 2000 si Asociatia Internationala a Politistilor Regiunea 1 Iasi s-au alaturat ca parteneri Scolii Gimnaziale Ion Creanga din…

- In preselectie s-au inscris si artisti cu experienta la Eurovision: Mihai Traistariu, care a obtinut locul 4 la Eurovision 2006, si Alex Florea, care a obtinut pozitia a saptea la finalul editiei de anul trecut, din Kiev, alaturi de Ilinca Bacila, informeaza TVR. Campania de inscrieri pentru…

- Regele Simeon al II-lea al bulgarilor, la catafalcul Regelui Mihai. Fostul suveran al Bulgariei a sosit, joi, in jurul pranzului, la Palatul Regal, unde s-a recules la sicriul Regelui Mihai. Mii de oameni au format o coada impresionanta, pentru a se reculege pentru cateva secunde la sicriul Regelui…