- Mai mulți elevi care au venit insoțiți de un profesor la festivitațile organizate de Centenarul Marii Uniri la Alba Iulia au innoptat in Catedrala Reintregirii, aceștia neavand cazare asigurata. Unul dintre copii a ajuns la spital din cauza frigului. Ministrul Educației Ecaterina Andronescu tuna și…

- Pompierii militari au evacuat, noaptea trecuta, un grup de elevi care, impreuna cu profesorul lor, dormeau de doua zile in Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, aceștia sunt din județul Olt și au venit aici pentru sarbatoarea de 1 Decembrie, dar nu au avut cazare. Pompierii au foste…

- Un grup de peste 22de copii din Olt, cu vârste între 11 și 14 ani, însoțiți de un profesor, au venit la Alba Iulia pentru a sarbatori Ziua Naționala, însa nu au avut cazare și au înnoptat în Catedrala Reîntregirii Neamului. Unui copil i s-a facut rau azi-noapte,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, locotenent Alina Marescu Dumitrescu, un apel la 112 a anuntat, sambata seara, ca un baiat se simte rau in interiorul Catedralei Reintregirii. La sosirea echipajului de prim ajutor s-a constatat ca era un grup de 22…

- Balul Bobocilor 2018, la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia, in 16 noiembrie. Voteaza cei mai frumoși boboci, intrați in lupta pentru Miss și Mister. Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia continua seria balurilor in Alba Iulia. Vineri, 16 noiembrie, de la ora 18.00, 16 elevi,…

- Un grup de 48 de elevi si 5 profesori ai Colegiului National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia au participat in perioada 14-20 octombrie 2018 la un schimb international la Salzburg la invitatia Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium Salzburg. La liceul din Salzburg profesorii și elevii…

- In perioada 4-10 octombrie, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia profesorii și elevii au desfașurat o serie de acțiuni de educare și promovare a spațiului cosmic, celebrand evenimentul “Saptamana Mondiala a Spațiului Cosmic (WSW-World Space Week)” avand la baza tema ediției de anul…

