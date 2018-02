Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de car sharing ce folosesc vehicule electrice și autonome ar putea, in viitor, sa elimine dorința clienților de a-și conduce propriile mașini in fiecare zi și, astfel, sa nu mai fie nevoie de producția in masa a acestora. Declarația ii aparține lui Simon Humphries, noul șef de design de la…

- De la zi la zi tot mai multe locaitați se alatura Declarației de Unire cu Romania. Satul Ordașei, raionul Telenești, este a 23-a localitate care a semnat declarația simbolica de Reunire cu cei de peste Prut.

- 'S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru depunerea Declaratiei 600, n.r.), timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, inclusiv cu actul normativ care schimba din punct de vedere legal, care va fi aprobat in prima parte a lunii martie astfel incat nimeni…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a facut in cadrul unei conferinte de presa, declaratia momentului in scandalul iscat dupa dezvaluirile fostului deputat Vlad Cosma. Desi sustine ca procurorii nu au falsificat probe si ca totul este doar un santaj al familiei Cosma la adresa lui si a celorlalti procurori…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- Numarul primariilor care au semnat Declarația de UNIRE cu Romania, a ajuns la 16. Asta dupa ce alte doua au semnat, este vorba despre comuna Codreanca din Strașeni și satul Floreni, Anenii Noi.

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost chemat astazi la Inalta Curte de Casatie și Justiție, pentru a afla care este soarta dosarului sau. Pe 25 ianuarie, instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu au avut avocat. Paul Stanescu a venit atunci la…

- Aproximativ 300 de artiști- cantareți, scriitori, actori, fotografi etc- au cerut printr-o petiție modificarea Codului Fiscal și au marturisit ca nu au de gand sa depuna declarația 600, asumandu-și toate riscurile financiare. „Subsemnatii – artisti si lucratori culturali cu activitate independenta…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al Romaniei, este de parere ca referirea lui Igor Dodon la "razboi civil", drept reacție la declarațiile de unire cu Romania a unor localitați din Moldova, este "eronata".

- Declarația a fost facuta de sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Guvernului in legatura…

- Coreea de Nord si-a folosit ambasada din Berlin pentru a obtine echipamente destinate programelor sale nuclear si balistic. Declaratia a fost facuta de seful Serviciului de informatii interne al Germaniei (Oficiul federal pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maasen.

- Simona Halep a fost detronata de pe locul 1 mondial, dupa 16 saptamani, dar constanteanca si-ar putea recupera coroana fara prea mult efort. Asta daca zvonurile care circula despre liderul Caroline Wozniacki se adeveresc.

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate, se va putea depune pana pe 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe…

- Kamara, primele declarații despre casnicia cu Oana și relația cu Madalina. Dupa ce tanara in varsta de 24 de ani a facut primele declarații despre iubirea lor , in direct la tv, a venit randul artistului sa spuna cum stau lucrurile. Kamara și Oana sunt separati de 6 luni, insa cei doi locuiesc in continuare…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a declarat marti, dupa intalnirea avuta la Viena cu premierul ungar Viktor Orban, ca doreste 'sa construiasca punti' pentru a diminua tensiunile dintre Est si Vest in cadrul UE, relateaza AFP. 'Am observat in ultimii ani tensiuni…

- „Eu vreau sa-mi manifest dezamagirea fața de ineficiența comisiilor de dialog social, nu la nivelul județului Botoșani ci la nivelul intregii țari pentru ca am avut recent proiecte de modificare a ...

- „Usa este deschisa” daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta, duminica, de comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, informeaza Agerpres.

- Asociația Editorilor din Romania solicita Guvernului sa renunțe urgent la modificarile aduse Declarației 600, aferenta veniturilor obținute din activitați independente, și sa revina la forma anterioara, care nu presupunea achitarea in avans a unor impozite pe venituri care nu sunt certe. ”In actuala…

- Partidul Liberal va accede în urmatorul Parlament. Declarația a fost facuta de liderul PL, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la postul de televiziune 10tv. Liderul liberalilor spune ca PL va obține voturi și pe listele de partid, dar și în circumscripțiile…

- O ambulanța a fost surprinsa de o camera de bord cum duce un brad, in timp ce se deplasa din Chișinau spre Criuleni. Videoul a starnit multe reacții printre internauți. "Bradul a fost ridicat de pe marginea drumului pentru a fi utilizat in caz de necesitate (impotmolirea in zapada), avand in vedere…

- Ministrul Finanțelor Publice și șefa ANAF, audiați in Senat, pe tema Declarației 600. Audierea are loc, incepand cu ora 12.00, la comisia economica. Intre timp, președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat deja ca termenul pentru depunerea Declarației va fi prelungit, in prima ședința a Guvernului Dancila,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a oferit noi informații asupra schimbarilor care vor aparea in 2018 in domeniul economic. La finalul ședinței Biroului Politic Central al ALDE, Tariceanu a anunțat ca Formularul 600 va fi clarificat, dupa ce in spațiul public a pornit o critica foarte…

- Negoita, despre protestul de sambata: Daca au participat 100.000, rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord Robert Negoita, seful PSD sector 3 Bucuresti, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN al PSD, ca daca la protestul de sambata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…

- UPDATE: Dupa mai multe informatii venite “pe surse”, presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat oficial ca termenul de depunere a formularului 600 va fi amanat pana la 1 martie. Este posibil si ca depunerea declaratiei sa nu mai fie obligatorie pentru unele categorii de contribuabili. Declarația 600 a…

- Declaratia 600, care a dat batai de cap catorva sute de mii de romani, ar putea suferi modificari, pentru a fi eliminate dificultatile din prezent. Aceasta a fost subiectul unor discuții si in PSD, intre ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și Liviu Dragnea, la sfarsitiul intalnirii Dragnea declarand ca…

- Ministerul Finantelor Ionut Misa a discutat luni cu liderul PSD Liviu Dragnea mai multe eventuale modificari in ce priveste depunerea Declaratiei 600, masura ce vizeaza 210.000 de romani si care a starnit revolta in randul acestora. Potrivit unor surse citate de Profit.ro, se pare ca termenul…

- Un nou termen de depunere a Declarației 600 și alte modificari care sa fie operate in cazul acestui formular, precum creșterea plafonului de venituri, sunt variantele discutate astazi de ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, potrivit unor surse oficiale, citate de Profit.ro.…

- Termenul de depunere a declaratiei 600 se amana pentru 31 martie(surse economica.net) Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna, va fi amanat…

- Declaratia 600 se poate transmite online prin serviciul Spatiul Privat Virtual dar si pe portalul e-guvernare.ro, utilizand un certificat digital calificat, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o notificare publicata pe site-ul oficial al institutiei.

- OUG nr.79/2017 ii bulverseaza la maximum pe toți cei care au obligația de a completa deja celebra Declarație 600. Acest formular are, mai nou, patru pagini, dar este atat de incalcit și abracadabrant (facand trimiteri și la articole din Codul Fiscal pe care cetațeanul trebuie sa le citeasca inainte…

- Anul 2018 a inceput cu numeroase modificari ale Codului Fiscal, multe dintre ele controversate. Mai mult, Ordonanta care aduce cele mai multe schimbari de mare impact, desi a intrat in vigoare la 1 ianuarie, nu a trecut inca de Parlament. In concluzie, contribuabilii nu stiu inca ce forma va avea…

- Mai putin de jumatate de luna ne desparte de depunerea la Fisc a declaratiei surpriza, numarul 600, in urma careia, oamenii care au avut in 2017 venituri din alte surse decat salariile, care au depasit un net (in mana) lunar de 1.900 de lei, sunt obligati sa o completeze si s-o trimita la ANAF pana…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite, pe Facebook, lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose, referitor la lupta de putere din PSD, „sa indrepte lucrurile amandoi“, criticandu-l totodata pe Dragnea pentru lipsa consultarii pe care ar fi trebuit sa o aiba cand a decis nominalizarea premierilor Grindeanu…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria dupa declaratia facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Tinutul Secuiesc si autonomie, potrivit Digi24

- Daca o persoana fizica realizeaza venituri extrasalariale anuale ce depasesc 22.800 de lei, adica 12 salarii minime pe economie, trebuie ca pana pe 31 ianuarie sa trimita la Fisc o proiectie a castigurilor viitoare, proiectie realizata pe baza veniturilor din 2017 (Declaratia 600), in baza careia ANAF…

- Formatiunile politice maghiare din Romania - UDMR, PPMT si PCM - au semnat, luni, la Cluj-Napoca, o declaratie comuna privind armonizarea conceptelor de autonomie, pentru a avea o pozitie comuna pe viitor la orice dezbatere a subiectului, inclusiv in relatia cu autoritatile romane, scrie News.ro.

- „Este pentru prima data în cei 25 de ani când un președinte încalca ostentativi o prevedere expresa a Constițuiei. Parlamentul este obligat sa reacționeze la aceasta faradelege”. Declarația îi aparține lui Alexandru Tanase, fostul președinte al Curții Constituționale.…

- "Unul din trei romani are trei televizoare in casa, in contextul in care 34 la suta din cei intervievati petrec intre patru si sase ore in fata televizorului, iar 17 la suta petrec sapte ore, in weekend". Declarația ii aparține lui Mihai Ursoi, reprezentant SES Astra Romania, liderul global al pieței…

- „Ceea ce știm sigur este ca acum avem bugetul național și anexele și știm cați bani nu avem fața de anul trecut, adica cu 16 milioane de lei mai puțin fața de anul trecut și mult mai multe ...

- Judetul Gorj ramane codas in ceea ce priveste aplicarea fondului funciar, respectiv eliberarea titlurilor de proprietate. Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca de anul viitor vor exista schimbari din acest punct de vedere. Vor fi modificate proceduri si vor avea loc si rotiri de cadre,…

- Partidul Socialistilor a adunat peste 500 de mii de semnaturi pentru schimbarea sistemului de guvernare din republica parlamentara in republica prezidentiala. Declaratia a fost facuta de presedinta PSRM, Zinaida Greceanii, in cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite…

- N. Dumitrescu Daca n-ar fi fost boicotati de angajatii TCE care au blocat total, incepand de marti dupa amiaza si pana miercuri seara, transportul public din oras, ploiestenii ar fi putut sa afle singuri, de la sursa, care va fi nivelul taxelor locale anul viitor. Miercuri dupa-amiaza a avut loc dezbaterea…

- ”Am mai spus, repet și o sa o mai spun: Habar nu am ce o sa se intample in viitor. Sub nici o forma nu știu ce se va intampla pe viitor, dar intre timp noi ramanem in concentrare maxima”, ...

- Tenisul mondial se pregatește sa implementeze noi reguli incepand cu startul lui 2018. Reunit azi, board-ul tureelor de Mare Șlem a stabilit ca la ediția din 2018 de la Australian Open sa fie introdusa regula care limiteaza timpul dintre doua schimburi la 25 de secunde. Acest lucru va fi posibil cu…