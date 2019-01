Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Cum s-au terminat hramurile prin sate, au inceput alte vizite, alte acte de caritate facute de depudați și oameni din politica. De parca alte ocupații nu presupune funcția lor. Au inceput vizitele prin școli și gradinițe, caci aici e partea mai sensibila - copiii. Cadouri pentru ei, ajutoare pentru…

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramane incerta, in contextul in care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins in Camera Comunelor.

- Lipsa unui acord privind Brexitul va duce aproape cu certitudine la o noua retrogradare a ratingului de credit al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara Fitch Ratings, transmite Reuters. Analistul Fitch James McCormack a declarat, pentru Reuters, că ieşirea din UE…

- Economia Marii Britanii risca sa fie afectata mai grav decat in timpul crizei financiare in cazul in care retragerea tarii din Uniunea Europeana se va produce in mod dezordonat, avertizeaza Banca Angliei.

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…