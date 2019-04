Saga Brexit fără sfârșit: Premierul Theresa May va cere o nouă amânare a Brexitului Premierul Regatului Unit, Theresa May, a spus marți ca este nevoie de o noua extindere a Articolului 50 și vrea o noua runda de negocieri cu liderii opoziției pentru a ieși din impasul intern și pentru trasa o serie de argumente pentru care vor cere amânarea Brexitului.

&"Avem nevoie de o noua extindere a Articolului 50, una cât mai scurta cu putința și care se termine când vom adopta un acord. Și trebui sa fim clari pentru ce vrem aceasta amânare. (...)Aceasta diviziune nu mai poate dura mult&", a spus May, adaugând ca &"trebuie sa ajungem la compromis&", iar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

