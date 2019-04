Stiri pe aceeasi tema

- Primele negocieri dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind numirea primului procuror-șef al Uniunii Europene s-au incheiat indecis. Urmatoare runda de negocieri va avea loc pe 27 martie.

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opozitie), a propus marti seara convocarea alegerilor parlamentare anticipate sau negocieri politice pentru ajungerea la un acord care sa primeasca votul Camerei Comunelor."Premierul Theresa May este in criza de timp. Poate ca ar trebui sa organizam…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune.

- Marea Britanie face stocuri de medicamente de teama unui Brexit fara acord si a cumparat in acest scop 5.000 de frigidere pentru pastrarea acestora, devenind cel mai mare cumparator de frigidere de acest tip din lume, potrivit secretarului pentru Sanatate si Asistenta Sociala, Matt Hancock. ”Este…

- Premierul Theresa May le-a cerut marti parlamentarilor britanici sa trimita un mesaj Bruxellesului ca vor sustine acordul ei de Brexit daca planul privind evitarea unei frontiere dure pe insula Irlanda va fi inlocuit, relateaza Reuters. "Astazi avem sansa de a arata Uniunii Europene de ce va fi nevoie…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva,…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de 325 de parlamentari…

