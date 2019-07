Saga Bd. Iuliu Maniu: Unde sunt copacii promisi? Trandafiri, deocamdata

Stiri pe aceeasi tema

- Copacii rupti de vant au provocat, in ultimii ani, pagube insemnate, dar si ranirea unor persoane si chiar decesul fostului sef al Directiei Sanitare Veterinare Arad, Gheorghe Ban. Anul trecut, Primaria a cerut sprijinul unor specialisti din Ungaria, care au venit sa diagnosticheze mai multi arbori…

- Invitat la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Alex Bodi, actualul partener de viața al Biancai Dragușanu, a vorbit deschis despre trecutul sau. la emisiunea respectiva, Alex Bodi a dezvaluit ca a fost casatorit o singura data și ca are doua fete care traiesc in srainatate. "Am fost doar o singura…

- Un colet pentru Liviu Dragnea a fost trimis de un grup de romani din Milano, la Penitenciarul Rahova. Comunitatea s-a reunit in fața consulatului pentru a sarbatori „arestarea lui Liviu Dragnea” iar marți au pus la punct o acțiune simbolica. Romanii au obținut autorizație pentru acțiunea din fața consulatului,…

- Vorica Dancila s-a instalat la șefia PSD. Dupa sedinta Comitetului Executiv Național, cu toți liderii din țara, premierul a ieșit la miezul nopții și a anunțat ca va conduce formațiunea cel puțin pâna în august, când va avea loc urmatorul congres. În plus, a…

- Gabriela Firea a revenit, marti, la sefia PSD Bucuresti, interimar, dupa ce si-a dat demisia, in toamna lui 2018, in urma scandalului legat de semnarea rezolutiei pentru schimbarea din functie a lui Liviu Dragnea. Aceasta a fost sustinuta de primarii de sectoare, mai putin Daniel Florea, de la Sectorul…

- Date privind prezenta la scrutin furnizate de BEC la ora 9.00 Biroul Electoral Central. Arhiva Foto: Razvan Stancu. Se voteaza de doua ore pentru alegerile europarlamentare si la referendumul national. Avem date în timp real privind prezenta la scrutin furnizate de Biroul Electoral Central.…

- In acest spațiu nou vor funcționa ateliere și laboratoare dotate cu echipamente de ultima generație, beneficiari fiind elevii de la specializarile din domeniile film și televiziune, media și design vestimentar. "Știu ca este o dorința veche a echipei Colegiului, de a construi laboratoare noi,…

- Echipele de lucru ale SC VITAL SA intervin marti, 16 aprilie, la remedierea unei avarii pe bulevardul Bucuresti nr. 5, din Baia Mare. Avaria a aparut la o conducta DN 800 mm, care este poziționata chiar in centrul municipiului. Deocamdata, interventia nu necesita intreruperea furnizarii apei potabile…