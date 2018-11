Stiri pe aceeasi tema

- Deputata liberala Adriana Saftoiu a declarat miercuri ca PSD va castiga alegerile europarlamentare de anul viitor, deoarece "masinaria" partidului "inca merge", in timp ce liderul Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a apreciat ca romanii au nevoie de oameni politici care "sa le inspire nu…

- "Cei 65% (din electorat, n.r.) nu sunt toți indeciși, acolo e un public mai complex. In primul rand, tocmai de asta venim cu o noua oferta politica, pentru ca am constatat ca daca USR are un culoar pe care il poate acoperi pe zona asta de indeciși, exista un alt culoar pe care il putem acoperi noi,…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a afirmat marti ca este nevoie de oameni noi in politica din Romania si in cea europeana, precizand ca in Parlamentul...

- Situație neplacuta pentru fostul premier Dacian Cioloș, in prezent lider al Mișcarii Romania Impreuna (RO+). Proprietara unei patiserii din Iași, unde acesta a intrat pentru a strange semnaturi, i-a spus ca fiica sa, care a studiat la Madrid, refuza sa se mai intoarca in Romania din cauza politicienilor…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat miercuri, la Suceava, ca este in grafic cu organizarea structurilor viitorului partid ce se va infiinta pe platforma miscarii pe care a constituit-o, in ciuda faptului ca se "treneaza" inregistrarea formatiunii la tribunal,…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul partidului Miscarea Romania Impreuna, sustine ca prezenta redusa a romanilor la votul pentru referendumul privind casatoria reprezinta o lectie data clasei politice. "Romania a dat in aceste doua zile o lectie de democratie clasei sale politice actuale.…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), spune ca "o demisie de urgenta" a prim-ministrului Viorica Dancila "ar fi un minim act de bun-simt". Intr-un comunicat transmis miercuri, Miscarea Romania Impreuna afirma ca dezbaterile din Parlamentul…