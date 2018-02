Stiri pe aceeasi tema

- Restocracy, un site de evaluare si clasificare a restaurantelor, a desemnat premiile pentru rezultatele inregistrate in anul 2017 a celor mai bune restaurant din Bucuresti. Au fost scoase in prim plan cele mai importante bucatarii nationale si cei mai buni bucatari din capitala.

- Parcul auto national a crescut anul trecut cu peste jumatate de milion de masini, pana la 5,99 milioane, dintre care 200.000 sunt mai noi de doi ani si 1,2 milione sunt mai vechi de 20 de ani, arata datele DRPCIV. In parcul auto sunt 1,3 milioane de masini Dacia si 991.000 Volkswagen. Incluzand toate…

- Un indicator de avertizare a fost montat joi dimineața, exact in locul de unde a fost ridicata ulterior prima mașina, un autoturism marca BMW cu numere straine. Este vorba despre zona OMV, aproape de stadionul Cetate. Semnul de avertizare a aparut peste noapte, de fapt in cursul acestei dimineți. Mașina…

- In data de 16 februarie 2018, ora 11,00, in localitatea Curtea de Arges, strada Nevers, la sediul Serviciului Fiscal Municipal, se vor vinde la licitatie o serie de bunuri apartinand firmei SC HANDEL SUN GARDEN SRL. Astfel, potrivit anuntului de pe site-ului prin care ANAF valorifica bunurile, vor fi…

- Un accident mortal a avut loc in seara de marti, 30 ianuarie, pe soseaua Constanta-Tulcea. Un sofer care s-a oprit sa isi repare masina, pe marginea drumului, a fost omorat de alta masina care a venit dn spate.

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Doua femei au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti in comuna Bucerdea Granoasa. Masina in care se aflau a fost lovita de un autoturism al carui sofer se afla sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, accidentul a fost sesizat la Politia Blaj in 23 ianuarie, in jurul orei 8.00. S-a petrecut…

- Regulile din anul 2018 pentru programul Rabla sunt incluse in Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național 2017-2019. Concret, acestea au fost stabilite in 2017 pentru o perioada de trei ani, astfel…

- vezi prezentarea Unii soferi isi schimba rar masina, asa de rar ca o tin peste 15 ani. Bineinteles majoritatea celor care isi schimba rar masina prefera modelele japoneze. Compania de cercetare auto iSeeCars a analizat peste 650.000 de masini vandute anul trecut, fabricate intre anii 1981-2002, pentru…

- Parintii isi infofolesc copiii pentru a-i ajuta sa faca fata intemperiilor naturii, insa combinatia dintre o haina groasa si un scaun de masina se poate dovedi o una cu adevarat periculoasa. Citeste si Cum sa treci cu bine peste iarna care tocmai s-a asternut afara. Sfaturi utile de la Politie…

- Pana acum, aceasta iarna a fost destul de blanda, insa pentru perioada urmatoare meteorologii au anuntat coduri galbene si portocalii in toata tara. Din acest motiv, daca ai nevoie sa apelezi la servicii de inchirieri masini, trebuie sa fii mai prevazator decat de obicei si sa tii cont de anumite aspecte…

- Presedinte al ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si expert in industria auto, Gabriel Sicoe a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul“ despre piata auto de la noi, avalansa de importuri de masini second-hand, programul Rabla, precum si despre mult asteptata autostrada Pitesti-Sibiu.

- Fotocredit: Volkswagen Grupul Volkswagen a raportat pentru 2017 o creștere a vanzarilor de 4.3%, livrand prin intermediul brandurilor de sub umbrela sa nu mai puțin de 10.74 milioane de autovehicule. Totalul afișat pare sa plaseze compania germana in postura de lider al constructorilor de autovehicule,…

- Ellen Pompeo va juca in urmatoarele doua sezoane ale show-ului de televiziune de succes "Anatomia lui Grey", urmand sa primeasca un salariu anual de 20 de milioane de dolari, cu care se plaseaza pe primul loc in topul celor mai bine platite actrite din seriale-drama.

- Trei autoturisme au fost avariate vineri pe o strada din Faget. Imaginile dau dreptate mai multor martori care sustin ca un sofer nu a acordat prioritate si a lovit in plin o alta masina care circula regulamentar. In urma impactului, o Dacia 1310 a ricosat intr-o masina parcata. Politistii fageteni…

- Pentru a te asigura ca te deplasezi in siguranta, alege varianta cea mai simpla: inchiriaza o masina. Cea mai buna varianta pentru nevoile tale in cazul in care iti propui o vacanta la munte este un automobil 4 x 4. Crezi ca bugetul tau va fi afectat de o astfel de alegere? Dimpotriva, costurile…

- E scandal uriaș in județul Gorj, dupa ce soția primarului din localitatea Balanești a condus mașina Primariei pentru a merge, cel mai probabil, la cumparaturi. Intrebat cu ce drept a folosit bunurile comunitații, edilul Ovidiu Pungan a explicat ca autoturismul poate fi folosit de orice cetațean al comunei,…

- Datele exacte aferente inmatricularilor de noi vehicule pentru anul 2017 nu sunt inca disponibile, insa este cert ca anul trecut au intrat in circulație circa 140.000 – 150.000 de autoturisme și vehicule comerciale. Pentru anul abia inceput, prognozele se afla sub semnul incertitudinii, piața fiind…

- Site-ul www.4tuning.ro a realizat un top cu cei mai proști șoferi din Romania, in funcție de județe. Topul este realizat pe baza șoferilor din provincie care circula in București și se refera strict la abilitațile acestora. Șoferii din Argeș ocupa un fruntaș loc 4, jurnaliștii site-ului www.4tuning.ro…

- Aflat in penitenciar, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a facut un top al politicienilor, in fruntea caruia se afla Calin Popescu Tariceanu, precum si un top al ministrilor, condus de Petru Daea. Vintu admite insa ca preferatul sau ramane Adrian Nastase, pe care il descrie ca fiind "un om cu o capacitate…

- In topul politicienilor realizat de Sorin Ovidiu Vantu se afla: Calin Popescu Tariceanu, Cristian Diaconescu, Serban Nicolae, Catalin Ivan, Titus Corlatean si Claudiu Manda. "Ne place sau nu, ei sunt cei care astazi trebuie sa gaseasca solutiile pentru a recupera suveranitatea statului roman. Pana in…

- Nu exista stat in aceasta lume unde sa nu se gaseasca macar un automobil si oamenii care n-au mers niciodata cu o masina pot fi lesne numarati pe degete. Iata cateva dintre curiozitatile despre masini: Primul accident de mașina s-a petrecut in statul american Ohio, in 1891. Prima amenda acordata pentru…

- Noua forma va fi cunoscuta, cel mai probabil, in martie, conform declaratiilor ministrului Gratiela Gavrilescu. Masinile cu norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii. Ministrul a mai spus ca vor fi trei criterii in functie de care va fi stabilita noua taxa: capacitatea…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dimineata in localitatea Cosoveni, unde o conducta de gaz a fost fisurata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Astfel, doua masini au intrat…

- Astazi, 29 decembrie, a avut loc ceremonia de depunere a Juramintului militar de catre carabinierii incorporați in aceasta luna. In cadrul evenimentului, carabinierii s-au ales cu 23 de masini noi marca Skoda Rapid si Dacia Duster care, potrivit lor, ii vor ajuta sa desfasoare cu usurinta activitati…

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- Fiat Chrysler Automobiles va chema 1,48 de milioane de automobile modelul Ram pickup, in Statele Unite, din cauza riscului ca o anumita componenta sa determine miscarea autovehiculului de pe loc atunci cand acesta este parcat, potrivit Bloomberg. Daca un sofer sta in mod repetat in masina…

- Clientii care apeleaza la o companie de inchirieri auto au un scop bine definit: poate ca nu detin un autoturism, dar vor sa plece in vacanta intr-un mod confortabil sau poate ca au nevoie de o masina in scopuri profesionale. De asemenea, a devenit un trend ca marile companii sa inchirieze masini, in…

- Doua masini au fost serios avariate dupa un accident petrecut la iesirea din Lugoj spre Buzias. Accidentul s-a produs duminica dimineata cand cativa tineri care se indreptau spre Lugoj cu un autoturism s-au trezit ca o masina patrunde pe sensul lor de mers si ii loveste in plin. ”Noi mergeam regulamentar.…

- Mașina primarului din Timișoara, Nicolae Robu, a fost filmata cand depașea coloana de mașini, pe linia de tramvai. Robu se apara și spune ca are dreptul sa circule in regim de urgența, pe șantierele din Timișoara. Mașina primarului a fost filmata de un timișorean, marți dimineața, la intersecția Aleii…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, duminica dimineata, pe Splaiul Independentei din municipiul Bucuresti, in zona Casei Radio. Un sofer care avea o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat a lovit doua masini, fiind singurul ranit.

- Toata lumea a observat faptul ca, in zilele noastre, orasul este plin de masini si ca probabil ajung sa depaseasca numarul locuitorilor, si asta se observa cu ochiul liber, atunci cand sunt sarbatori, dar si in zilele obisnuite. Parcarile sunt mai tot timpul pline, fie cu masini de vanzare, fie cu bolizi…

- Tanara a declarat politistilor ca se numeste Laura insa nu a recunoscut ca se afla ea la volan. "Nu eram eu, ci un prieten de-al meu, din Scotia. El a fugit si m-a lasat aici", s-a plans ea politistilor de la Rutiera. Agentii s-au chinuit cu ea sa o faca sa sufle in etilotest timp de 30 de minute. Dupa…

- O Dacie 1300 l-a costat 10.000 de euro pe un tanar din Brasov. Masina, fabricata in 1970, a fost complet refacuta si acum arata ca si cum abia ar fi iesit din uzina. Daca vechea Dacie va primi autentificarea expertilor in vehicule istorice, proprietarul ar putea sa nu mai plateasca impozit pentru ea.…

- O femeie in varsta de 49 de ani din Abrud a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut in weekend pe DN74, langa Abrud. Masina pe care o conducea a fost lovita de alt autoturism, ce venea din sens opus. Accidentul a fost anuntat la politie, vineri, 24 noiembrie, in jurul orei 10.30. Potrivit…

- Charlie Williams și Beau Bryce-Morris se aflau la pescuit în vestul Australiei, când mașina lor a ramas blocata. Au vrut sa plece sa ceara ajutor, însa au fost prinși de maree. Apoi au fost înconjurați de ape, iar mai mulți crocodili s-au apropiat de ei. „Nimeni…

- Uber Technologies Inc. a semnat un contract cu producatorul suedez Volvo pentru 24.000 de SUV-uri XC90, care merg fara sofer, anunta Bloomberg. Masina, care se vinde in Statele Unite cu 46.900 $, va marca o noua era in serviciile de transport de tipul Uber. Compania americana vrea sa elimine treptat…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o dubita pe contrasens. A patra masina a fost agatata in impact, potrivit gds.ro.…

- Coliziune in serie pe Faleza Superioara a orasului. Doua persoane au fost ranite si trei masini avariate din cauza nepastrarii distantei in mers. ”Un sofer in varsta de 22 de ani din Branistea, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Marii Uniri, dinspe Trecere Bac catre Parcul Viva, nu a pastrat…

- Deputatul Catalin Radulescu nu mai vrea inapoi mașina furata de langa sediul SRI . Acesta a declarat, la Parlament, ca importatorul Range Rover i-a transmis ca o astfel de mașina nu poate fi furata, astfel ca hoții au avut acces la o tehnologie superioara, pe care doar serviciile secrete o au, și ar…

- Pretul de un milion de dolari pentru un automobil poate speria majoritatea soferilor. Cei care isi permit sa de atatia bani pentru o masina un autoturism din aur pretul poate fi convenabil. O astfel de masina poate fi admirata la salonul auto din Dubai.

- Inchirierile auto se numara printre serviciile care prezinta inca un element de noutate pe piata din Romania. Astfel, cei mai multi dintre clientii care vor sa inchirieze o masina pentru prima data vin la firma de inchirieri auto cu un set de intrebari legate de procesul prin care se inchiriaza o masina.…

- Doua persoane au murit si una a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce doua masini s-au ciocnit din cauza neacordarii de prioritate. Una dintre masini s-a oprit in sediul ISU Constanta, scrie MEDIAFAX.Potrivit ISU Constanta, doua masini s-au ciocnit, iar unul dintre autoturisme…

- Trei autovehicule au fost implicate ieri dimineata intr-un accident rutier petrecut la intrarea in comuna Stolniceni Prajescu. Conform primelor informatii se pare ca un sofer care se deplasa cu masina dinspre Stolniceni inspre Pascani ar fi intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un autoturism la volanul…

- Scene de cosmar, aseara, pe strada Baicului din Capitala. Doua masini s-au ciocnit si au luat foc, iar incendiul s-a extins cu repeziciune si violent la alte 4 autoturisme parcate. O tanara de 35 de ani a murit pe loc, iar sora sa, de 18 ani, a ajuns la spital si este in stare foarte grava cu arsuri…

- In forma initiala, Executivul ar fi dorit sa aplice impozit pe veniturile realizate de samsarii de masini, la a treia masina vanduta in cursul unui an. PROIECT DE LEGE. Romanii nu vor mai avea voie sa cumpere mai mult de o masina second-hand la DOI ANI "La articolul 114 alin. (2), dupa…

- Acestea din urma sunt inca scumpe, dar cu ajutorul de la stat, un vehicul electric sau hibrid poate fi cumparat cu 10 mii de euro. Smart electric, o mașina cu doua locuri, pentru oraș, costa aproape 20 de mii de euro. A fost pusa deja in vanzare și poate fi comandata de cei care cauta o mașina mica,…