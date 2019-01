Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamagit" ca Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor si cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramane incerta, in contextul in care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins in Camera Comunelor.

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…

- Majoritatea cetatenilor Marii Britanii vor ramanerea tarii in Uniunea Europeana si sunt favorabili organizarii unui nou referendum pe aceasta tema, conform unui sondaj Sky Data organizat la comanda postului Sky News.Potrivit sondajului, 54% dintre britanici ar prefera ramanerea natiunii in…

- Peste 500.000 de britanici anti-Brexit, potrivit organizatorilor, s-au adunat sambata in centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Press Association. Mitingul, organizat la apelul asociatiei People's Vote,…