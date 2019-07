Stiri pe aceeasi tema

- Catalin de la „Dragoste fara secrete” este unul din cei mai veseli concurenti din cadrul experimentului de televiziune. Hotarat sa scape de kilogramele in plus, acesta a inventat o metoda neconventionala.

- Povestea de viata a lui Catalin a devenit subiect de discutie in mediul online, iar multi rautaciosi au acuzat ca cei doi concurenti incearca sa impresioneze. Insa, nu este adevarat, sustine Carmen!

- In ultima perioada, in mediul online circulau tot fel de zvonuri privind viata grea pe care a trait-o, in trecut, concurentul Catalin, din show-ul matrimonial "Dragoste fara secrete", difuzat la Antena Stars.

- In cadrul provocarii zilnice din emisiunea "Dragoste fara secrete", Maia si Florin au fost primiti regeste, cu dulciuri, de catre Cosmin, iubitul Narcisei. Fiindca iubita sa lipsea motivat, fiind la examen, Cosmin s-a ocupat de rasplatirea "ajutoarelor de ocazie", insa a "scapat" si un detaliu interesant…

- Distracție și multa voie buna in aceasta dimineața, in apartamentul lui Carmen și al lui Catalin. Cei doi concurenți de la Dragoste fara secrete și-au inceput ziua in cel mai haios mod.

- In aceasta seara, Bianca Sarbu le-a facut participanților de la emisiunea „Dragoste fara secrete” o surpriza. Mai exact, frumoasa moderatoare le-a oferit acestora prilejul de a vorbi cu cineva drag de acasa, iar pentru Carmen și Catalin a sunat mama lui Carmen.

- Momente grele pentru cuplul format din Carmen și Catalin. Cei doi au avut ocazia de a vedea un video cu fetița lor, de care le este extrem de dor și pentru care au luat decizia de a intra in concurs.

- Dupa plecarea cuplului Flory și Andrei, inca doi participanți s-au alaturat celorlalți, in competiția „Dragoste fara secrete”. Este vorba despre Catalin și Carmen, doi tineri xtrem de indragostiți, care au impreuna o fetița.