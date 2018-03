Stiri pe aceeasi tema

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- O cunoscuta cantareata de muzica populara s-a stins din viata. Maria Tudor a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit ziuadevest.ro, Maria Tudor a murit in somn. Sotul ei ar fi spus ca a mers sa se odihneasca si nu s-a mai trezit. Artista avea programat un spectacol…

- HOROSCOP BERBEC A venit vremea rezultatelor materiale ale unei actiuni la care ti-ai adus contributia cu pasiune. Dar pentru ca nu ai fost doar tu implicat, ci un intreg grup de persoane, trebuie sa va recunoasteti unii altora rolul, pentru ca nu s-ar fi ajuns aici daca nu ar fi participat cu…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- Autorul accidentului de aseara, de pe Soseaua Mangaliei, municipiul Constanta, a fost arestat preventiv pentru 15 zile. O familie a fost spulberata pe trecerea de pietoni din cauza soferului vitezoman care nu a acordat prioritate. In urma accidentului, un copil in varsta de trei ani si a pierdut viata.Citeste…

- Valerie lanseaza single-ul de debut, „Sahara”, insotit de un videoclip fresh. Muzica si textul sunt compuse de Costel Dominteanu si Flavia Zoe, iar piesa este produsa de Soundify Media Production. „Am reusit sa-mi indeplinesc visul cand i-am cunoscut pe producatorii mei de la Soundify Media, la care…

- Probabil unul dintre cei mai recunoscuti designeri romani la nivel international si cu siguranta unul dintre antreprenorii de succes ai Romaniei, Cristina Batlan a reusit sa faca din Musette un brand global, care se vinde in mai multe colturi ale lumii...

- Mihai Leu și soția sa, Anna Leu, au implinit astazi 27 de ani casnicie. Cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din sfera mondena și se sprijina și se iubesc la fel ca in prima zi. Mihai Leu a fost campion mondial WBO la semimijlocie in anul 1997 și neinfrant in meciurile sale, insa s-a…

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Gil Dobrica, s a nascut pe 14 februarie 1946, in comuna Dabuleni si s a stins din viata pe 17 aprilie 2007, la Craiova. Potrivit Wikipedia, Gil Dobrica a fost un solist vocal de muzica pop rock, soul si rhythm and blues din Romania. A avut in repertoriu melodii proprii si preluari dupa piese celebre…

- BERBEC: Daca ești acel gen de femeie care nu sta pe ganduri și vrea sa-și intemeieze o familie, atunci barbatul ideal pentru tine este barbatul leu. Daca ești mai aventuriera și iți place sa experimentezi și sa exploreze, atunci cel ma potrivit pentru tine este barbat sagetator. TAUR:…

- Connor Fitzgerald, din Londra, a fost acuzat de faptul ca ar fi violat o fata, insa a fost demonstrata notiunea conform careia fata dorea sa il santajeze pe tanar si chiar i-a trimis numeroase amenintari pe telefon.

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

- Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 29 ianuarie – 4 februarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privința banilor.…

- O viitoare mireasa s-a filmat în timp ce comitea suicid și a trimis clipul fostului ei iubit care o șantaja și voia sa-i strice fericirea. Nisha Devidas a ales sa sfârșeasca acest șantaj luându-și propria viața prin consumarea de pesticide, cu doar 10 zile înainte…

- Istoricul roman, om de cultura eminent, a incetat din viața astazi, la varsta de 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. Neagu Djuvara implinise onorabila varsta de 101 ani vara trecuta. El…

- Creator al serialului „Empire” si coscenarist al seriei „Jocurile foamei” (Hunger Games), Danny Strong si-a luat angajamentul de a scrie o carte pentru un viitor musical despre viata si cariera renumitului Frank Sinatra.

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare, in weekend…

- Dupa o cariera jurnalistica excepționala, Mona Nicolici a renunțat la iubirea ei de-o viața – televiziunea și a plecat la o multinaționala. De mai bine de 10 ani, Mona Nicolici conduce departamentul de sustenabilitate al OMV Petrom, fiind ocupata cu proiectele de responsabilitate sociala. Considera…

- Totuși, exista și femei care nu sunt facute pentru a iubi toata viața același barbat și care nu pot avea o casnicie fericita tocmai din cauza comportamentului lor, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile de femei fara stofa de soții: Citeste si 3 zodii care sufera in tacere. Te iubesc…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- Ca și ”adversarul lui de temut”, Jamie Oliver, bucatarul Gordon Ramsay are o familie numeroasa. Celebrul chef are patru copii, dintre care doi care au ajuns varsta majoratului. Gordon și fiul Jack (18), proband costume, inainte de petrecere A fost petrecere mare in familia lor, tocmai pentru ca gemenii…

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- La data de 07 ianuarie 1917 se naștea doamna Kovacs Zsuzsa, care duminica a sarbatorit, la locuința sa din Dej, un veac de viața. Doua razboaie mondiale au trecut peste ea, insa, cu toate greutațile vremii, a ales mereu sa priveasca cu optimism spre viitor. Și-a crescut copiii și nepoții cu drag și…

- Florin Salam, de luni bune, s-a ținut departe de lumea showbiz-ului. De un an nu a mai dat niciun interviu, de trei luni nu mai canta și, recent, a fost in mijlocul unor controverse legate de relația pe care o are cu frumoasa lui partenera de viața, Roxana Dobre. Doar ca, ieri, artistul a decis sa spuna…

- „Nu este padure fara uscaturi", vorba proverbului. În casatorie e la fel, perfecțiune nu exista, afirma specialistii. Cu toate acestea, un cuplu poate construi o familie durabila si armonioasa, daca reușește sa faca fața conflictelor. De ce dispare dragostea dupa casatorie si cum evitam…

- Previziuni 2018 Berbec Casa si familie Din cate se pare, nici 2018 nu se intrevede a fi un an prea plin pe plan familial. Avand in vedere ca pot avea loc multe evenimente importante la nivel sentimental, ți-ar pica mai mult decat bine sa poți apela oricand la rude pentru indrumare și sfaturi.…

- BERBECAnul 2018 va aduce bani, pace, oportunitati si dragoste. Dar niciuna dintre ele nu va veni fara a va lupta. Asta inseamna ca vor exista unele provocari pentru a trece peste anumite probleme.In timp ce va trebui sa incercati din greu sa va atingeti obiectivele, rezultatele eforturilor…

- „Anu’ asta mi-a dat multe lectii de viata… Pe cateva nu le pricep inca dar probabil ca pana la final de 2018 cel tarziu le voi invata si voi lua examenul cu brio!Atat de sigura pe mine sunt in zi de azi si ma mandresc cu asta!Am trecut prin multe in 2017…ca si in 2016 de altfel. Ani grei…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…

- Andreea Banica se pregatește sa plece in Brasov pentru mai multe concerte. Vedeta a postat o imagine pe o rețea de socializare cu cei doi copii ai sai care o conduc, ca de obicei, la masina.

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti s a sinucis, in noaptea de vineri spre sambata, in penitenciarul Colibasi, acolo unde ispasea o condamnare pe viata, informeaza Antena3.ro. Crima a avut loc pe 13 14 aprilie 2016, cand fratii Durleci si tatal lor i au ucis pe Laurentia Durleci, de 17 ani, concubina…

- O familie cu sase copii se zbate in saracie, incercand, luna de luna, sa razbeasca in multimea cheltuielilor. Taxe, chirie, terapii, iar daca din veniturile lor ramane 100 de lei vor avea paine si margarina o vreme. Asta este drama pe care o traieste o familie din Baia Mare.

- Vineri, 29 decembrie, se implinesc patru ani de la teribilul accident suferit de septuplul campion mondial al Formulei 1, Michael Schumacher, pe o partie de schi din Alpii francezi. Informatiile privind starea de sanatate a lui "Schumi" sunt foarte putine, cele mai multe - infirmari ale unor prognoze…

- Mirela Vaida a povestit momentele magice ale copilariei sale, dar si despre familia sa de care este tare mandra. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta tv a vorbit despre viata de familie. Nu doar ca ii este dor de acele momente pe care le petrecea cu cei mici pe ulita, dar a relatat si cat de…

- Marcel Toader a recunoscut ca a avut un an foarte prost, dar cu toate acestea vrea sa iși refaca viața. Marcel Toader are un nou termen in instanța in procesul de divorț in care este implicat cu fosta sa soție, cantareața de muzica populara Maria Constantin. Marcel Toader, care este tatal unui baiat…

- Potrivit rapoartelor sud-coreene, Ri Sol-ju are 28 de ani si 3 copii impreuna cu unul dintre cei mai controversati lideri ai lumii. S-a aflat ca este sotia lui Kim in iulie 2012, cand a fost prezentata oficial in timpul deschiderii unui parc de distractii din Phenian. Nu se stie cu exactitate…

- Fiecare persoana are secretele ei pe care nu le impartașește cu oricine, insa astrele ne vin in ajutor și de aceasta data, scrie estisuperba.ro. Afla care este dorința partenerului tau și vezi daca ți se potrivește ce spun astrele despre tine! BERBEC – vrea sa fie lider și iși dorește sa obțina…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, potrivit un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). Majoritatea au plecat in state din vestul Europei: Germania, Marea Britanie si Franta. “Intr-o declaratie recenta a Societatii Nationale de Medicina de Familie…

- Ioan Bocșa a fost aniversat miercuri seara pe Scena Operei Naționale din Cluj-Napoca, la implinirea a 70 de ani de viața (pe care i-a implinit in 13 decembrie) și 40 de ani de cariera artistica. Cu acest prilej a fost organizat un concert aniversar din doua parți. In prima parte, publicul a putut asculta…

- Povești cutremuratoare din spatele ecranului. Deși ne fac sa credem ca traiesc o viata perfecta, lipsita de probleme sau lipsuri, vedetele ascund povești de viața impresionante in spatele zambetelor.

- Are 76 de ani, dintre care aproape 60 i-a petrecut pe scena, si are o poveste de viata care i-ar putea inspira pe scenaristii de la Hollywood. Sofia Vicoveanca a facut marturisiri despre viata petrecuta in fata fanilor, dar si cea privata. Ea nu s-a ferit sa vorbeasca despre dramele care au marcat-o…

- Cariera, viața de familie sau un stil de viața rebel? O viața apropiata de familie sau o evadare undeva departe, unde totul este nou și imprevizibil? Dupa varsta de 20 de ani apar marile schimbari din viața oricarei femei. Dilemele, dorințele, obiectivele, oportunitațile, toate incep sa se amplifice…

- Solistul Carla’s Dreams a fost invitatul lui Catalin Striblea la emisiunea "Oameni de Colecție", emisiune de interviuri unice, difuzate la Digi FM. Artistul a vorbit despre muzica, parinți și Romania. Peste 20.

- Multi il stiu, insa putini ii cunosc povestea de viata! In spatele zambetului pe care il afiseaza mereu, acesta ascunde o poveste de-a dreptul emotionanta. Valentin Sanfira a vorbit in emisiunea „Agentia VIP” despre momentele grele din viata sa atunci cand nu avea nici macar ce pune pe masa.