Sacrificați porcul? Testați carnea înainte de a o consuma Daca sacrificați porcul inainte de sarbatori, atunci nu mancați din carne daca nu a fost examinata inainte. Trichineloza pandește dupa colț, iar efectele acestei afecțiuni pot fi letale. In Timiș puteți face examenul trichineloscopic in mai multe puncte. Incepand cu 10 decembrie se vor deschide trei puncte de examinare trichineloscopica a carnii de porc in ... The post Sacrificați porcul? Testați carnea inainte de a o consuma appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

