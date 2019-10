Sacoșele biodegradabile invadează magazinele Pungile din plastic incep sa fie tot mai puțin folosite de comercianți. Deocamdata, doar cateva hipermarket-uri au adoptat masura inlocuirii pungilor convenționale, din plastic, cu cele biodegradabile, considerate a fi prietenoase cu mediul. Acestea sunt facute din materii prime reciclabile și, in contact cu agenții externi sau cu solul, iși reiau, in timp, circuitul in […] Articolul Sacoșele biodegradabile invadeaza magazinele apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Manastirea „Inalțarea Sfintei Cruci” – Caraiman, din stațiunea prahoveana Bușteni s-a desfașurat in perioada 16-19 septembrie 2019 cel de-al XII-lea Congres Național al programului educațional „Hristos impartașit copiilor”. La acest eveniment au fost prezenți inspectorii pentru catehizare parohiala…

- Municipiul Bacau va avea in circa trei ani un sistem de management care va permite prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasarilor cu bicicleta. Proiectul noului sistem de management a fost prezentat vineri, 20 septembrie, la Masa rotunda cu tema „Mobilitate Urbana in Municipiul…

- La prima ediție a EMF EUROCUP, desfasurata in Italia, echipa bacauana a pierdut trofeul la loviturile de departajare Minifotbalul bacauan continua sa fie protagonist la nivel continental. Toamna trecuta, Coriolan a ajuns in finala Ligii Campionilor, pe care a pierdut-o in urma loviturilor de la 7 metri.…

- ⦁ cu acest prilej a fost dezvelita și o placa pentru comemorarea scriitorului erou Ion Gramada, cazut la datorie la Cireșoaia Pe Dealul Cireșoaia, din orașul Slanic Moldova, a fost organizat, sambata dupa-amiaza, 14 septembrie, un ceremonial militar și religios, cu depunere de coroane de flori, la Ansamblul…

- Prefecții sunt numiți in funcție și eliberați din funcție prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului Afacerilor Interne, dupa cum prevede art. 251 din Codul Administrativ. Deocamdata, Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacau, nu a fost demisa din funcție. Cat despre demisia pe care…

- Consilierii locali bacauani au aprobat, ieri, mai multe proiecte pentru realizarea unor piste de biciclete și modernizarea a aproape 40 de stații de autobuz din oraș, proiecte ce fac parte din cadrul Planului de mobilitate urbana și vor fi realizate din fonduri europene. Deocamdata au fost aprobate…

- Consilierii locali bacauani au aprobat, astazi, mai multe proiecte pentru realizarea unor piste de biciclete și modernizarea a aproape 40 de stații de autobuz din oraș, proiecte ce fac parte din cadrul Planului de mobilitate urbana și vor fi realizate din fonduri europene. Deocamdata au fost aprobate…

- La inceputul lunii august, pungile din plastic ar trebui sa fie istorie! In locul lor vom gasi in magazine doar pungi din materiale biodegradabile. Prietenoase cu mediul, dar mai scumpe. De voie, de nevoie, cumparatorii trebuie sa se adapteze. La fel si producatorii, care spun ca sunt pregatiti. Eco-taxa…