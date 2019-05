Saci întregi cu gunoaie adunați din mijlocul naturii Pasul Vilcan, o mica stațiune montana din Valea Jiului, este sufocata de gunoaie. Dupa cantitatea de gunoaie abandonate prin munte nu s-ar spune ca stațiunea nu este foarte frecventata de turiști sau localnici. O mana de voluntari au vrut sa curețe natura de mizerii. Au adunat zeci de saci de gunoaie aruncate la voia intamplarii. Oameni cu suflet și totodata iubitori de natura, au facut posibil ca 4 remorci de gunoaie din padure și de pe marginea drumului, sa-și gaseasca locul, la groapa de gunoi. Colaborator Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

