Sabrera Bianca Pascu a ocupat locul al treilea la Grand Prix-ul de la Seul

- Stația spațiala chineza Tiangong-1 a reintrat in atmosfera terestra luni, in jurul orei 03:00 (ora Romaniei) deasupra parții centrale a Pacificului de Sud, a anunțat CMSEO, Biroul Chinez care se ocupa cu coordonarea zborurilor spațiale cu echipaje umane la bord. Stația spațiala, care cantarea aproximativ…

- Bianca Pascu s-a clasat azi pe poziția a treia la Grand Prix-ul de la Seul, dupa ce luna trecuta caștigase etapa de Cupa Mondiala de la Atena. Bianca Pascu traverseaza una dintre cele mai inspirate perioade ale carierei sale. Sabrera in varsta de 29 de ani a prins incredere și acest lucru se poate observa…

- SPANIA-ARGENTINA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Atacantul argentinian Lionel Messi, care parea restabilit dupa o afectiune musculara, este in continuare incert pentru meciul amical pe care Argentina il va disputa impotriva Spaniei la Madrid, in cadrul pregatirii Mondialului 2018, scrie presa…

- Deficitul comercial al Romaniei in relatia cu Ungaria a fost anul trecut de 2,7 miliarde de euro. Un deficit mai mare nu a provocat comertului exterior al Romaniei decat China – 3 miliarde de euro. Locul al treilea pe podium ii revine Poloniei – 2,1 miliarde de euro. Doar aceste trei tari au facut…

- Capitanul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, a recunoscut, luni, ca generatia sa are o datorie de care s-ar putea achita cu ocazia Cupei Mondiale din Rusia, conform unui interviu acordat postului de televiziune Fox Sports, citat de AFP."Datoria o avem fata de noi insine, nu fata…

- La Alba Iulia a avut loc duminica Campionatul National de Mars pentru seniori, tineret si juniori. O evolutie remarcabila a avut-o in intrecerea senioarelor Andreea Arsine, atleta legitimata la CSU Galati, care a cucerit un nou titlu de campioana nationala. „A fost o cursa „intermediara”, de pregatire…

- Puscasul iesean Dragomir Iordache pregatit la CS Politehnica de Mihai Axinte, a ocupat locul IV in proba de 3X40 m glont, 50 m la Cupa Mondiala pentru Juniori, competitie desfasurata la Sydney. Pe primele trei locuri s-au clasat, in ordine, Zhang Changhong (China) – 451,6 p, Sebastian Langstrom (Finlanda)…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen va creste productia de motoare si cutii de viteze in Franta, Polonia si Ungaria, concomitent cu renuntarea la cutiile de viteze realizate in prezent in Japonia si China. 0 0 0 0 0 0

- Rene Houseman, campion mondial cu Argentina in 1978, a murit la varsta de 64 de ani. Fostul jucator a suferit de cancer la limba si, din pacate, a pierdut lupta cu aceasta boala severa. DOLIU in handbalul romanesc. O jucatoare de la Oltchim si HCM Baia Mare A MURIT la numai 32 DE ANI Rene…

- Statele Unite nu cauta un razboi comercial prin impunerea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, dar nu se tem de unul, a afirmat, marti, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, dupa reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20, care a avut loc in…

- Italianul Andrea Dovizioso a caștigat Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a noul sezon de motociclism. Pilotul italian Andrea Dovizioso (Ducati) a castigat Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza editia 2018, la clasa MotoGP, care a avut loc duminica…

- Viareggio Cup – „Coppa Carnevale” a ajuns la ediția a 70-a și este considerat un veritabil campionat mondial al echipelor de club. Printre cele 40 de echipe participante se numara și CFC Genoa cu bihoreanul Claudiu Micovschi (18 ani) in mare forma. Internaționalul de juniori a marcat…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a lansat marti cea mai mare crestere a operatiunilor din istoria companiei, investiția totala fiind de doua miliarde de dolari, in 11 baze din șapte țari, inclusiv Romania. Cu ocazia lansării expansiunii operaţionale,…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Cel mai mare economist al lumii: “Clujul devine un hub al tehnologiei in Europa” Celebrul economist american Jeffrey D. Sachs, profesor al Universitații din Columbia, susține ca zona Clujului s-a transformat intr-un centru IT și al noilor afaceri in domeniul tehnologiei. Acesta a desființat, la Cluj,…

- Un oraș din Romania este pe locul doi in Europa in ceea ce privește ușurința cu care cetațenii iși pot gasi un loc de munca. In ceea ce privește satisfacția la locul de munca, doua localitați din Austria sunt cele care conduc clasamentul european. Municipiul Cluj-Napoca ocupa locul doi in topul European…

- Lionel Messi nu ar trebui lasat sa joace in competițiile FIFA, a susțiut portughezul Carlos Queiroz, selecționerul Iranului, intr-un interviu acordat site-ului oficial al forului fotbalistic mondial. Carlos Queiroz nu poate uita nici acum meciul Argentina – Iran de la Cupa Mondiala din 2014 (1-0), decis…

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului fata de China, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, transmite Reuters. Sefa executivului…

- Cristiano Ronaldo vrea Cupa Mondiala! ”Totul este posibil!”. Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi „fericit” sa castige Cupa Mondiala de fotbal, desi este constient ca este un obiectiv extrem de dificil, in conditiile in care nationala tarii sale nu este una dintre…

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Federatia internationala de baschet (FIBA) va dubla premiile pentru cele mai bune echipe din competitiile FIBA World Tour de 3x3 pana la un milion de dolari (813.000 euro), in perspectiva intrarii acestui sport in programul olimpic incepand cu JO 2020 de la Tokyo, relateaza EFE. Circuitul…

- Cum a ajuns Elizabeth Swaney la Jocurile Olimpice de iarna 2018 fara sa știe sportul pe care il practica. Maghiara de origine americana a spus tot. Elizabeth Marian Swaney a participat la proba de schi acrobatic – halfpipe -, sportiva a recunuscut ca driblat regulamentul, obtinand o calificare pe care…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Elizabeth Swaney a ajuns la Pyeongchang in delegatia Ungariei, fiind primul schior ce reprezinta aceasta tara in proba de half-pipe. Proba de schi liber half-pipe presupune ca sportivii sa sara peste cele doua margini ale pistei si sa efectueze diferite trucuri acrobatice…

- Dupa revolutia privind petrolul, din SUA, care a afectat industria energetica a Canadei in ultimii ani, punand capat la doua decenii de expansiune rapida si a crearii noilor locuri de munca, Canada cauta propriile campuri de sisturi pentru a recupera daunele economice, relateaza Reuters. …

- Bursele din toata lumea, in special cea din SUA, au avut parte de o saptamana de cosmar, iar aceasta evolutie poate fi un semnal pentru faptul ca urmeaza o perioada in care imprumuturile se vor scumpi. Ultimele zile au fost extrem de volatile pentru tranzactiile facute pe bursa din New York:…

- Sportivii legitimati la CSS LPS Bihorul au cucerit in anul 2017 un numar de cinci medalii in competitiile internationale, dintre care una de aur, una de argint si trei de bronz. Cel mai important rezultat il consitituie medalia de bronz castigata de judoka Vlad Luncan la CE de juniori U 21…

- Cupa Mondiala la atletism a celor opt națiuni se va disputa la Londra. Londra va fi gazda editiei inaugurale a Cupei Mondiale la atletism a celor 8 natiuni, competitie la care se aliniaza sportivi din Marea Britanie, SUA, Africa de Sud, Polonia, Franta, China, Germania si Jamaica. Evenimentul va avea…

- Timea Babos (Ungaria), Yafan Wang (China), Sabine Lisicki (Germania) si Katerina Kozlova (Ucraina) sunt cele patru semifinaliste ale turneului de tenis WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750, in urma partidelor jucate vineri in sferturi. Timea Babos, a patra favorita,…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- „Politicienii romani, chiar și la cel mai inalt nivel, nu au teze și idei pe care sa le susțina. Au un complex. Decat sa se faca de ras, mai bine stau acasa. Dar nu putem sta izolați aici, sa ne facem frate cu codrul, intr-o lume in mișcare, intr-o economie globalizata, fara bariere, in care, daca…

- Azeglio Vicini s-a nascut pe 20 martie 1934 si a jucat la Vicenza (1953 – 1956, 54 de meciuri și 8 goluri), Sampdoria Genova (1956 – 1963 / 191 de partide și 6 goluri) și Brescia (1963 – 1966 / 55 de meciuri și 2 goluri). A antrenat-o pe Brescia (1967 – 1968), apoi diverse selecționate de juniori…

- Simona Halep a invins-o, scor 6-2, 6-2, pe Aryna Sabalenka și s-a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen, unde o va intalni pe Irina Begu, potrivit AGERPRES.Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, cu scorul de 7-5, 7-5, pe sportiva Timea Babos din…