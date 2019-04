Sabotaj pe calea ferată, unde au fost găsite două dispozitive. Incidentul are legătură cu Brexitul Dispozitive au fost gasite de lucratori feroviari in 21 si 27 martie pe linii din centrul Angliei, dar tentativa de obstructionare a serviciilor pe calea ferata a esuat.



"A fost o tentativa serioasa si deliberata a cuiva de a provoca un sabotaj semnificativ si perturbari in reteaua de cale ferata din Marea Britanie", a declarat intr-un comunicat Sean O'Callaghan, responsabil al politiei britanice pentru transporturi. "Incercam sa intelegem de ce ar pune cineva vieti in pericol plasand aceste obiecte direct pe calea ferata, dar prima noastra evaluare ne determina sa credem ca actiunea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

