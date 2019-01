Sportivul brașovean Luca Marginean de la sabie si antrenorul Lucian Goicea au adus prima medalie de aur pentru Corona intr-un concurs international, mai exact „Circuitul European U10″, care se desfasoara in aceste zile, la Atena, in Grecia. „Chiar sunt foarte fericit ca am reusit sa aducem prima medalie pentru Corona la un concurs international. In spatele acestei medalii pe care Luca o merita cu prisosinta, se afla multe ore de antrenamente, care insa iata, aduc si rezultate pe masura”, a spus fericit Lucian Goicea, dupa concurs. The post Sabie: Aur pentru Luca Marginean, la Atena appeared first…