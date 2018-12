Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii universului creat de George Lucas care vor sa intre in pielea unui Jedi au acum sansa sa cumpere chiar sabia laser folosita de personajul Luke Skywalker in primul film lansat din franciza.

- Trei fragmente de sol lunar, aduse pe Terra prin intermediul misiunii fara echipaj uman Luna-16, realizata de sovietici in 1970, singurele cunoscute aflate in proprietate privata, au fost vandute pentru 855.000 de dolari la o licitatie organizata la casa Sotheby's din New York, potrivit Reuters, citata…

- Doua trofee Oscar acordate in categoria "cel mai bun film", peliculelor "Revolta de pe Bounty/ Mutiny on the Bounty", in 1936, și "Gentleman's Agreement", in 1947, evaluate la sume cuprinse intre 150.000 de dolari și 300.000 de dolari, vor fi scoase la licitație, potrivit Associated Press, scrie…

- Globul de Aur atribuit lui Marilyn Monroe in 1961 a fost vandut pentru suma record de 250.000 de dolari la casa de licitatii Julien's in Beverly Hills, California, au anuntat sambata seara oficiali de la licitatie, relateaza Reuters. Premiul obtinut in 1961 pentru cea mai buna actrita…

- Jacheta neagra purtata de Michael Jackson in turneul „Bad” a fost vanduta la o licitatie din New York pentru 298.000 de dolari, un pret de aproximativ trei ori mai mare decat cel estimat, scrie Reuters, potrivit news.ro.Casa de licitatii Julien a stabilit un pret de pornire pentru obiectul…

- Mai multe proiecte de scenariu ale filmului "The Wizard of Oz" si alte materiale de arhiva folosite in pelicula din 1939, estimate la 1,2 milioane de dolari, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc in luna decembrie, relateaza Reuters. Reprezentantii casei de licitatii…

- O sticla de whisky produs de distileriile Macallan din Scotia in 1926, cu o eticheta creata de artistul italian Valerio Adami, a fost vanduta miercuri la licitatie contra sumei record de 848.750 de lire sterline, echivalentul a 1,1 milioane de dolari, potrivit Reuters. Cumparatorul este…

- Un automobil decapotabil care i-a aparținut actriței Marilyn Monroe, evaluat de specialiști la 500.000 de dolari, va fi scos la licitație pe 17 noiembrie, la casa Julien's Auctions din Los Angeles, SUA, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Automobilul marca Ford Thunderbird din 1956, de culoare…