- Cincu, județul Brașov, la Centrul Național de Instruire Intrunita “Getica”, joi, 13 iunie, intre orele 09.00 – 09.30, se va desfațura un exercițiu cu trageri reale. - Babadag, județul Tulcea, joi, 13 iunie, intre orele 13.00 – 13.30, se vor desfașura trageri de lupta cu plutonul de tancuri și vineri,…

- Cei treizeci de militari din Brigada 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN", care parcurg Cursul de acordare a primului ajutor (Combat Life Saver Course), organizat la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu, alaturi de inca 20 de militari din cadrul structurilor subordonate Brigazii,…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ionel Ciuca, a participat joi, 6 iunie, la intalnirea informala a Comitetului politic si de securitate COPS al Uniunii Europene, ce a avut loc la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu CNII .In cadrul intalnirii, seful Statului…

- Una dintre cele mai mari desfasurari de forte din faza operationala a programului de instruire Saber Guardian 19 a debutat azi, 3 iunie, in Cincu, la Centrul National de Instruire Intrunita cu ceremonia de deschidere a exercitiului Wind Spring 19.In urmatoarele trei saptamani, in facilitatile de instruire…

- 300 de pompieri, medici, paramedici, asistenti si voluntari din 39 de state membre și partenere simuleaza interventia in cazul unui conflict militar care afecteaza orasul in cadrul celui mai mare exercitiu medical din istoria NATO. Exercițiul denumit Vigorous Warrior 19 are loc in perioada 8 – 12 aprilie…

- Vigorous Warrior 19, exercitiul care se desfasoara in perioada 1 15 aprilie si la care participa aproximativ 2.000 de militari si voluntari civili 800 militari straini, 850 militari romani, 50 voluntari straini, 300 reprezentanti DSU si IGSU este in plina desfasurare in Centrul National de Instruire…

- Vigorous Warrior 19 – VW19, cel mai mare exercitiu cu focus medical din istoria Aliantei Nord-Atlantice, se desfasoara in perioada 1-15 aprilie in mai multe unitati ale Armatei Romaniei, pe cele trei componente - terestra (activitati care vor avea loc, in majoritate, la Centrul National de Instruire…

- Vigorous Warrior 19 - VW19, cel mai mare exercitiu cu focus medical din istoria Aliantei Nord-Atlantice, se desfasoara in perioada 1 - 15 aprilie in mai multe unitati ale Armatei Romaniei, informeaza un comunicat al MApN transmis vineri AGERPRES. Exercitiul se desfasoara pe cele trei componente - terestra…