- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, numarul 14 mondial, si-a pastrat titlul la turneul WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale in valoare 2,828 milioane dolari, in finala caruia a invins-o sambata, cu 6-3, 3-6, 6-1, pe americanca Alison Riske, informeaza AFP. La 21 de…

- Belarusa Arina Sabalenka (14 WTA, cap de serie nr. 9) si americanca Alison Riske (35 WTA) vor disputa finala turneului feminin de tenis de la Wuhan (China), dotat cu premii totale in valoare de 2,828 milioane dolari.

- Surprize de proporții in semifinalele turneului WTA de la Wuhan. Arina Sabalenka din Belarus, numarul 14 WTA, a dispus in doua seturi de australianca Ashleigh Barty, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, scor 7-5, 6-4.

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, locul 7 WTA, s-a calificat in semifinale la turneul de la Wuhan, unde va evolua contra americancei Alison Riske (35 WTA).Petra Kvitova a invins-o in sferturi pe Daiana Iastremska, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-4. Alison Riske a produs surpriza si…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul 1 mondial, si belarusa Arina Sabalenka (14 WTA) s-au calificat in semifinalele turneului WTA de la Wuhan, unde vor fi adversare, potrivit news.roBarty a trecut de croata Petra Martic, scor 7-6 (8/6), 3-6, 6-3, in timp ce Sabalenka a invins-o…

- Simona Halep si Elenei Rybakina nu s-au mai intalnit pana acum, meciul fiind programat primul pe terenul central. Elena Rybakina, 20 de ani,a castigat in acest an turneul de la Bucuresti, dupa ce a intrecut-o in finala, cu scorul de 6-2, 6-0, pe Patricia Tig. SIMONA HALEP, prima reactie…

- Japonia si-a pastrat titlul mondial in concursul pe echipe mixte, invingand Franta in finala (4-2), duminica la Tokyo, cu un an inaintea Jocurilor Olimpice din capitala nipona. In urma cu un an, finala s-a disputat tot intre echipele Japoniei si Frantei. Proba pe echipe mixte…