- "Astazi in Republica Moldova nu exista Procuratura", a afirmat Maia Sandu, adaugand ca justitia de la Chisinau a esuat in mod lamentabil in investigarea dosarului "furtul miliardului" si in combaterea coruptiei.Premierul moldovean i-a indemnat pe procurori sa nu mai asculte de ordinele…

- Posibilitatile de consolidare a dialogului la nivel inalt dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana, lansat la Chisinau cu cateva saptamani in urma, au fost discutate miercuri de prim-ministrul Maia Sandu, aflata in vizita oficiala la Bruxelles, si comisarul european pentru politica europeana…

- "M-am intalnit astazi cu doamna Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Moldova. Sprijinul ferm și manifestat inca de la inceput pe care l-am aratat fața de noul guvern de la Chișinau nu a ramas fara ecou. Uniunea Salvați Romania - USR este un prieten de nadejde al Republicii Moldova. Determinarea…

- Presedintele Klaus Iohannis si prim-ministrul Maia Sandu au avut marti dimineata o intrevedere, in cadrul primei vizite externe efectuate de Guvernul de la Chisinau, dupa preluatea puterii. La final, Klaus Iohannis a afirmat ca Romania ramane cel mai important sustinator al Republicii Moldova si…

- In cadrul convorbirilor cu Prim-ministrul Maia Sandu si cu Viceprim-ministrul Andrei Nastase, Presedintele Romaniei a urat succes celor doi in indeplinirea mandatelor lor de mare raspundere pentru viitorul cetatenilor Republicii Moldova. Presedintele Iohannis a reiterat sustinerea Romaniei in conditiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri convorbiri telefonice cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu viceprim-ministrul moldovean, Andrei Nastase, si cu omologul sau din aceasta tara, Igor Dodon, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, aceste discutii…

- Maia Sandu, premierul Republicii Moldova investit de catre majoritatea parlamentara ACUM-PSRM, a salutat duminica recunoasterea de catre Uniunea Europeana (UE) a noului executiv de la Chisinau. ''UE a recunoscut oficial guvernul legitim votat ieri de parlament. Acesta este un pas important si un argument…

- Uniunea Europeana a indemnat la calm, dupa deciziile luate de Parlamentul de la Chisinau, potrivit unei declaratii semnate de purtatoarea de cuvant a Comisiei pe teme de politica externa, Maja Kocijanc. Reactia UE vine dupa ce Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a invalidat, sambata, decretele…