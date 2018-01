Sa votam, 2018- In Ungaria a fost constituita o noua miscare puternica, democratica

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Români a desfașurat peste 200 de percheziții, în ultimele doua saptamâni, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata.”În perioada 6 – 20 decembrie a.c., 443 de politisti specializati în combaterea criminalitatii organizate…

- Ungaria se afla inaintea unui nou atac, deoarece doritorii unei cote obligatorii de preluare a imigrantilor in Europa vor incerca anul viitor sa isi impuna punctul de vedere, dupa ce la ultimul summit UE nu a fost luata nicio decizie in acest sens – a declarat vineri Viktor Orban, premierul Ungariei,…

- "Protestul nostru este determinat de atitudinea ineficienta a guvernantilor in ceea ce priveste finantarea ordinii publice, salarizarea personalului din acest domeniu de activitate si protectia adecvata a politistilor, in special a celor din structurile operative, aflati permanent in prim-planul…

- Toți oamenii iși doresc sa aiba parte de sanatate, noroc și bunastare in casa și in familie. Totuși, puțini sunt cei care știu care este cea mai puternica rugaciune facatoare de minuni.

- Modificare majora la Tel Drum! Firma a inscris la Registrul Comerțului numele actionarilor sai, dupa ce, pana de curand, firma era deținuta prin acțiuni la purtator, și in spatiul public circulau acuzații ca firma aparține șefului PSD, Liviu Dragnea.Potrivit noilor date de la ONRC obtinute…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- "Amendamentele propuse in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale se abat grav de la sensul acesteia,…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Proiectul bugetului pe 2018 a ajuns in Parlament Camera Deputatilor, sala de sedinte foto: Rador Proiectul bugetului pe anul viitor a ajuns în Parlament si urmeaza sa fie adoptat în plen pe 21 decembrie, conform calendarului stabilit de conducerile celor doua Camere. Documentul a fost…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un…

- Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 29 noiembrie, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) pentru anul 2016. Misiunea de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale CEC aferente exercițiului bugetar…

- In calendarul sfinteniei crestine, la 7 decembrie este pomenita Sfanta Mucenita Filofteia, ale carei moaste se gasesc la Curtea de Arges, informeaza Antena3. Sfanta Filofteia este considerata ocrotitoarea copiilor, a tinerilor si a fetelor, pe care le ajuta sa se casatoreasca si sa aiba o viata lipsita…

- Un acord pentru a mentine Irlanda de Nord intr-o "aliniere normativa" cu Uniunea Europeana dupa Brexit ar putea fi replicat si in alte parti ale Regatului Unit, a declarat, luni, Nicola Sturgeon, liderul guvernului pro-independenta din Scotia, potrivit Rador care citeaza Reuters.

- Forțele aeriene din S.U.A au acordat companiei Raytheon Co un contract de aproape 60 de milioane de dolari pentru a integra o bomba inteligenta ghidata cu laser GBU-49 Enhanced Paveway II - in F-35A Joint Strike Fighter, potrivit Businessinsider.com.

- USR Bucuresti ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, locul de desfasurare a unor manifestatii. ”Cred ca stiti cu totii ce s-a intamplat de curand, Piata Victoriei a devenit acum spatiu pentru un nou targ…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Un proiect de rezoluție care respinge recenta decizie a Parlamentului European privind schema obligatorie de relocare de refugiați fara o limita superioara in statele UE urmeaza sa fie prezentat, luni, de Fidesz, formațiunea premierului ungar, Viktor Orban.

- Guvernul pakistanez a lansat un apel armatei sa securizeze Islamabadul, unde violentele intre fortele de securitate si manifestanti islamisti s-au soldat sambata cu cel putin un mort, a anuntat Ministerul de Interne local, citat de AFP. 'Guvernul a autorizat desfasurarea unui numar suficient de soldati…

- Copiii cu varsta mai mica de un an recunosc ca sensul unor cuvinte, precum mana sau picior, sunt mai similare decat altele, precum o mana si un scaun, conform unui studiu recent realizat de cercetatorii de la Duke University.

- Afacerile de familie din Romania tind sa fie mai active decat cele din alte tari europene in ceea ce priveste optiunea de reinvestire a profiturilor in afacerile lor (60%), comparativ cu optiunea de a planifica investitii externe precum fuziuni si achizitii (7%), spune Rene Schob, Tax Partner, KPMG…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine…

- Sala de sport este prea departe de casa? Muncești mult la birou și stai foarte mult timp pe scaun? Nu aștepta ca sedentarismul sa iși puna amprenta asupra sanatații tale. Profita de fiecare ocazie pentru a te ridica de pe scaun și a face cațiva pași. Daca tot stai atat de mult timp pe scaun,…

- Florin Tanasescu Acum cand drumul, viața-mi sunt mai spre sfarșit, deci suna ceasul desparțirii, vreau sa-ți zic doar vreo trei vorbe, tara tembela și nerecunoscatoare: eu chiar te-am iubit. Aud cum ca la Polul Nord e cald, e mult mai cald decat aici, acasa, de ințelegi ce spun. Și-mi povestesc cei…

- Presedintele Klaus Iohannis isi doreste o justitie independenta si puternica. Este comentariul facut de purtatorul de cuvant al Administratie Prezidentiale, Madalina Dobrovolschi, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a devenit suspect intr un nou dosar DNA si dupa ce acesta a spus ca Iohannis este…

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI. Al […]

- Daca tot am avut parte in ultimele luni de o reimprospatare a gamei de iPhone-uri din portofoliul Apple, ramane acum sa visam la viitoarele iPad-uri. Cum ne-au obișnuit in anii trecuți, fiecare schimbare semnificativa introdusa pe portabilele companiei ajunge in timp sa se reflecte in intregul portofoliu…

- Angajatori din strainatate au transmis, prin intermediul Rețelei EURES, 1.975 de oferte de munca. Dintre acestea, 800 sunt in Spania și sunt destinate muncitorilor necalificați pentru cules capșuni (40,43 euro/zi. Tot in Spania mai sunt disponibile zece locuri pentru sudori (1500-1800 euro net/luna),…

- Cinema City Romania ii asteapta la film pe spectatorii din Galati incepand din 17 noiembrie 2017, in cel mai nou multiplex din retea, in Shopping City Galati. Cinematograful cuprinde 8 sali 2D si 3D, complet digitalizate, acestea insumand 1.383 de locuri. Weekendul de deschidere a noului cinematograf…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis, explozia s-a produs vineri dimineata, pe strada Buziasului din municipiul Lugoj, intr-un bloc de nefamilisti. Cauza exploziei este o butelie. In urma exploziei, care nu a fost urmata si de un incendiu, un barbat…

- "Expertii greci in accesarea de fonduri UE pot ajuta Romania in elaborarea dosarelor, avand toata experienta necesara in toate mecanismele europene. Absorbtia de fonduri europene, in special in sectorul infrastructurii, este semnificativ mai mare, apropiindu-se de 90%, in timp ce, in Romania, precum…

- Moscova ar intentiona o retragere partiala a fortelor sale din Siria, intrucat armata rusa si-a indeplinit sarcinile care au stat in fata ei in lupta impotriva jihadistilor, relateaza in editia sa de luni cotidianul economic Kommersant, in timp ce un inalt diplomat rus si-a exprimat ingrijorarea…

- Din functia de premier, Orban si-a facut din clubul tineretii o forta de dezvoltare a fotbalului maghiar. A construit in satul copilariei un stadion de fotbal extravagant, o opera de arta costisitoare si scump de intretinut. A vrut si o linie de tren care sa lege satul copilariei de un alt sat apropiat…

- Schimbarea brusca a vremii e un adevarat pericol pentru sanatate. Te dor genunchii in momentul in care se apropie o furtuna sau simti o durere puternica de cap inainte sa inceapa ploaia? Ei bine, intre fenomenele meteo si afectiuni exista o legatura destul de puternica. De asemenea, vremea poate…

- Doraly Expo Market, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale specializate in articole pentru casa si produse alimentare din Romania, inaugurat in 1993, il numeste in functia de CEO pe Alexandru Rusu. Planul investitional demarat in 2016 si care vizeaza repozitionarea centrului comercial catre…

- Cursa australiana de la clasa mare a fost de departe cea mai disputata intrecere a sezonului. Patru piloți au cautat victoria, insa printre ei nu s-a regasit Andrea Dovizioso. ”Psihicul beton” l-a tradat in poate cea mai importanta cursa a stagiunii, beneficiarul fiind, desigur, Marc Marquez. ”Phillip…

- Janos Lazar, șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, a afirmat joi ca miliardarul american George Soros a garantat condițiile de finanțare a planului sau privind aducerea de migranți in Europa.

- ​Spre deosebire de alegerile din Franta sau Germania, Rusia nu are, practic, motive sa se amestece in alegerile parlamentare ce vor avea loc in Ungaria, potrivit unui raport al grupului de analiza Political Capital, citat de Budapest Beacon. Acesta vizeaza interesele ruse in procesele electorale ce…

- Inginerii au fost inspirati de abilitatea caracatitelor si a sepiilor care isi pot schimba textura si culoarea pielii pentru a crea un material care se poate transforma din 2D in 3D si se poate contopi cu mediul inconjurator, asemenea comportamentului...

- Un mic avion de pasageri s-a prabusit astazi, in Coasta de Fildes, au anuntat autoritatile locale. Aparatul, un Antonov, avea la bord 10 pasageri. Patru dintre acestia, originari din Republica Moldova, si-au pierdut viata, iar ceilalti sase au fost raniti. Intre cei sase, patru erau cetateni francezi.…

- Statele Unite au anunțat joi ca se retrag din UNESCO, agenția pentru cultura, știința și educație din cadrul ONU, considerand nepotrivit modul in care este condusa instituția, pe care Washingtonul a acuzat-o ca a devenit "antiisraeliana". "Este o pierdere pentru familia ONU. Este o…

- Intr-un interviu pentru cotidianul transilvanean Kronika, oficialul ungar a afirmat ca autoritatile romane au dat dovada de deschide si bunavointa in ceea ce priveste Programul de Dezvoltare Economica a Transilvaniei, desfasurat de Guvernul de la Budapesta, dupa ce Ungaria a indicat ca are acelasi…

- Kim Jong-un și-a promovat recent sora mai mica în ierarhia politica de la Phenian, o masura pe care mulți analiști au interpretat-o ca facând parte dintr-un plan al liderului nord-coreean de a-și consolida poziția dinastica de putere în rândurile Partidului Muncitorilor. …

- Romania va beneficia, in urma accesarii fondurilor nerambursabile, de peste 191 milioane de euro pentru implementarea de programe de depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, cancerului de san, tuberculozei, hepatitelor B,C si D, precum si pentru screening prenatal, precum si pentru…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 07/10/2017 la ora 17:58:31(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 135.4km.

- O femeie a murit la Hamburg dupa ce vântul puternic din timpul furtunii din nordul țarii a provocat prabușirea unui copac peste mașina în care se afla, a anunțat joi brigada de pompieri a orașului, avertizându-i pe locuitorii orașului sa

- In noaptea de 2 spre 3 decembrie 1984, in apropierea orașului indian Bhopal, in urma unuia dintre cele mai grave accidente industriale din istoria omenirii, 45 de tone de derivat gazos de cianura pleaca sa semene moartea. 15.000 de oamenin decedeaza aproape instant, alte 500.000 dunt afectate in mod…

- "Din acest moment, reincepe activitatea democratica a SRI, cat de democratica poate fi activitatea unui serviciu secret. Lucrurile au degenerat inspaimantator in perioada Basescu. S-au petrecut lucruri abominabile pentru o democrație. Discursul lui Hellvig este o piatra de hotar. SRI se intoarce…

- Cercetatorii de la Universitatea din Colorado si de la ”Mars Atmosphere and Volatile Evolution” (MAVEN) din cadrul NASA au observat o explozie de energie pe suprafata lui Marte datorata unei furtuni solare extrem de puternice, creand o aurora...