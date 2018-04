Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Calina s-a nascut prematur, cantarind doar 900 de grame. Medicii l-au pus in incubator, iar lumina ultravioleta i-a afectat iremediabil vederea: ,,I-au zis mamei mele ca sunt un caz pierdut, iar tata a vrut sa ma duca la orfelinat!”.

- Un apel la 112 a anunțat faptul ca unui barbat de aproximativ 70 de ani i s-a facut rau intr-un coafor din Gherla. La fața locului a ajuns imediat o ambulanța de la Gherla, care l-a gasit pe barbat in stop cardio-respirator. In sprijinul ambulanței a ajuns și un echipaj SMURD de Terapie Intensiva Mobila…

- Accident grav in Constanța, dupa ce un barbat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in casa unui localnic. Acesta a sunat imediat la 112. Șoferul, un barbat de 32 ani, a spus echipajelor de intervenție venite la fața locului, ca in fața i-a aparut un caine și vrand sa-l evite, a scapat…

- Dupa ce Andrei Gheorghe a fost gasit decedat in locuința sa, luni seara, polițiștii au deschis un dosar penal de moarte suspecta. Insa primele concluzii ale autopsiei, care a avut loc marți, arata ca jurnalistul a murit din cauze naturale. Medicii legiști au stabilit ca, cel mai probabil, Andrei Gheorghe…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Caz halucinant in Bistrita! Un barbat in varsta de 63 de ani din Bistrita a mers la spital deoarece avea o piatra la rinichiul drept si trebuie sa fie eliminata deoarece se afla in pericol sa faca un blocaj renal. Socul a venit abia a doua zi dupa operatie, cand a aflat ca i-a fost scos rinichiul.

- Tragedie, astazi, la Cerasu. Un batran in varsta de 84 de ani a fost gasit decedat in podul casei de pompierii care au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in locuinta victimei. Focul a cuprins atat casa si cat si anexele gospodaresti, incendiul manifestandu-se…

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- Medicii legisti trag un semnal de alarma, dupa ce au descoperit cauzele reale ale decesului subit al Israelei Vodovoz. Autopsia a aratat ca fosta balerina a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt si a provocat o hemoragie interna masiva, potrivit Stirile Pro TV. Citeste si: DOLIU…

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Medicii au confirmat, sambata, inca trei decese provocate de gripa, fiind vorba despre doua femei si un barbat care nu au fost vaccinati antigripal. Numarul deceselor a ajuns, astfel, la 93, transmite News.ro . Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat, sambata,…

- “Noaptea unui om mort-viu”. Așa au relatat jurnaliștii straini despre cazul impresionant al unui barbat din India. Dupa ce a fost declarat mort in urma unui accident de mașina teribil, el “s-a trezit cu cateva momente inainte ca medicii sa inceapa sa faca autopsia, petrecand totodata o noapte la morga”.…

- Specialistii de la Institutul de Medicina Urgenta au reusit sa restabileasca din fragmente mana unui barbat de 42 de ani. Locuitorul satului Mandac din raionul Drochia si-a accidentat bratul in timp ce lucra la o moara electrica.

- Un barbat și-a dus tatal la azilul de batrani fiindca nu mai putea sa-l ingrijeasca și a decis sa dea altcuiva sarcina de a se ocupa de el. Cand a ajuns acasa, fiul lui de numai cinci ani i-a pus o intrebare și i-a dat un raspuns care l-au facut sa se gandeasca inca o data daca a luat…

- Tanara ucisa sambara seara de Ahmed Othman se numea Raluca, era originara din Bacau și era absolventa a Facultații de Drept Internațional. Dupa ce și-a omorat iubita, studentul arab a omorat și pisica fetei, dupa care a ieșit pe scara blocului unde s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o țigara.…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au identificat un barbat care ar fi fost implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie a.c., de la sediul unui partid politic din Cluj-Napoca. Pentru documentarea activitatii infractionale,…

- Drama s-a petrecut in localitatea galateana Vanatori, acolo unde victima in varsta de 67 de ani locuia. Deocamdata, nicio institutie a statului nu s-a sesizat in legatura cu situatia revoltatoare, sanctionata in mod explicit de legea penala. Nu mai putin de cinci galateni au murit in conditii asemanatoare…

- Un barbat din India traieste cu doua inimi dupa ce medicii chirurgi au utilizat o tehnica rara de transplant in incercarea de a-i salva viata, informeaza The Independent. Pacientul in varsta de 56 de ani urma sa beneficieze de un transplant standard, insa medicii au realizat rapid ca organul donator,…

- Un autovehicul al trupelor speciale a fost implicat intr-un accident foarte grav intr-o localitate din județul Argeș. Duba a lovit, marți dimineața, un barbat in varsta de 57 de ani din comuna respectiva. Autospeciala Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului…

- O persoana de aproximativ 40 de ani a fost gasita spanzurata intr un imobil de pe strada Justitiei nr. 12 din municipiul Constanta. Medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul.Stire in curs de actualizare. ...

- Un hot de telefoane din Iasi a fost identificat si retinut de catre politisti, dupa ce a lovit un trecator si i-a furat telefonul mobil. Si telefonul furat a fost gasit de catre politisti, acestia inapoindu-i-l proprietarului de drept. „La data de 14 ianuarie, politistii au condus la cercetari un barbat…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a contractat o bacterie foarte agresiva care-i putea sa-i puna in pericol viața, dupa ce a inceput sa-și trosneasca degetele, spun medicii. Omul iși trosnea atat de tare degetele incat și-a deschis o rana, ceea ce a pemrmis bacteriei sa intre in organism.…

- Tanarul din cartierul clujean Maraști, gasit in agonie la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, s-a sinucis. Ancheta polițiștilor a scos la iveala faptul ca baiatul de 18 de ani era suparat pe viața. Inainte de a se arunca in gol de la peste 30 de metri inalțime, etajul 11, sinucigașul…

- O femeie a trait socul vietii, dupa ce a intrat in baie si a vazut pe hartia igienica un paianjen imens. Dar ce a urmat, e desprins din filmele de groaza. Cine s-ar fi asteptat la o astfel de reactie?

- Doi tineri de 21 și 22 de ani, unul din județul Argeș și altul din Olt au ajuns in arestul Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, dupa o isprava de pomina. Luni seara, i-au facut o vizita unui barbat de 50 de ani din Pitești, care-i abordase pe Facebook. Se pare ca acesta le promisese…

- Un barbat din Bacau, care a incercat sa se sinucida, ii pune intr-o mare incurcatura pe medicii ieseni. El are un proiectil infipt in creier, dupa ce s-a impuscat sub barbie din cauza unor conflicte conjugale. (VEZI SI: Medicii se tem ca politistul impuscat in cap din greseala nu va supravietui! Nenorocirea…

- Medicii ieseni se confrunta cu un caz medical fara precendent dupa ce au internat un barbat care s-a impuscat in barbie iar proiectul - la acest moment fara a se sti daca e un glont sau o bila, i-a ramas infipt in creier.

- Viktoria Kuznetsova a ramas insarcinata la 15 ani si a pastrat copilul. Cand a venit pe lume bebelusul, fata si-a dat seama ca acesta era o povara prea mare pentru ea. Viktoria voia mai mult sa se distreze decat sa aiba grija de micut. Pe cand baietelul avea doar 9 luni, proaspata mamica l-a…

- Medicii din Cluj s-au confruntat, recent,cu un caz mai special. Un barbat in varsta de 52 de ani s-a prezentat la spital dupa ce a fost atacat de un caine. In urma mușcaturilor acestuia, barbatul a suferit numeroase rani la nivelul organelor genitale.

- Proprietarul unui Ferrari abia cumparat, care a valorat aproximativ 300 de mii de dolari, și-a scos iubita la restaurant și i-a lasat cheile valetului de la restaurant pentru a avea grija de ea cât avea el sa stea în localul respectiv. Barbatul a ajuns sa regrete ulterior…

- Medicii legisti s-au ingrozit la efectuarea autopsiei pe cadavrul tinerei de 25 de ani, care a cazut victima agresiunii subofiterului Florin Oprea. Acestia au gasit in trupul femeii o parte din lama cutitului, precum si multiple leziuni grave Practic, tanara nu a mai avut nicio sansa. „In urma autopsiei…

- S-au scurs momente infioratoare intr-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Un barbat a fost lovit de un tramvai, iar trupul sau a ajuns sub unul dintre vagoane. Unul dintre martori a sunat disperat la 112, iar in prezent, victima se afla in mainile medicilor.

- Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal asa ca au lasat pe „parbrizul” canadianului o amenda, relateaza Daily Mail.

- Scene absurde intr-un bar din Sighisoara! Un barbat a insistat sa intre intr-o carciuma alaturi de animalul sau de companie. Teoretic, nu ar fi fost nicio problema daca animalul lui de companie ar fi fost un bichon. Numai ca discutam despre un cal.

- Sa faci o schimbare radicala in ceea ce priveste stilul de viata este extrem de dificil. Fie ca este vorba de a renunta la fumat sau de a manca sanatos, este greu sa sa te motivezi sa faci aceste schimbari. Uneori, oamenii pot fi impinsi sa apeleze la aceste fapte din cauza starii de sanatate si riscului…

- Un barbat în vârsta de 34 de ani a ajuns în atenția medicilor dupa ce și-a rupt gâtul din cauza faptului ca s-a abținut sa stranute. Medicii trag un semnal de alarma.

- Un barbat in varsta de 34 de ani a ajuns in atenția medicilor dupa ce și-a rupt gatul din cauza faptului ca s-a abținut sa stranute. Medicii trag un semnal de alarma.Medicii sunt de parere ca daca ne abținem sa stranuta, atragem consecințe negative.

- Nu a vorbit niciodata despre asta! Avocatul Daniel Ionascu a trait o adevarata drama atunci cand a aflat ca mama lui este grav bolnava, iar medicii nu ii dadeau prea multe sanse sa scape. Invitat in cadrul emisiunii „Acces Direct”, Daniel Ionascu a povestit despre minunea din viata lui. Cand medicii…

- Un barbat de 29 de ani, din Comrat, a fost reținut de ofițerii SPIA, CNA și procurorii PA, fiind banuit de mituirea unui agent de patrulare.Potrivit denunțului parvenit de la angajatul Batalionului de patrulare Sud al INP, banuitul i-ar fi propus 3.

- Caz ieșit din comun in județul Constanța, unde un barbat din Nadovari are nu mai puțin de trei soții, scrie libertatea.ro.Prima data s-a insurat, in urma cu mai bine de 30 de ani, insa și-a parasit nevasta cucerita in tinerețe.

- Georgiana Cimpoi avea 27 de ani si urma sa devina mama pentru prima data Medicii legisti au stabilit cauza decesului Daca medicul obstetrician ar fi trimis gravida la un specialist din Iasi in ziua cand a internat-o la spitalul din Roman, Georgiana putea fi salvata.

- Un accident grav a avut loc pe o sosea din sectorul 2 al Capitalei. O persoana a murit pe loc, iar alta a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit o duba parcata, apoi s-a oprit intr-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic pentru pasagerul din dreapta.

- Gonzalo Montoya Jimenez, un detinut dintr-o inchisoare din Asturias, in nordul Spaniei, a fost transportat la morga unui spital, dupa ce a fost gasit intins, fara suflare, in celula lui, potrivit presei spaniole. Familia barbatului a declarat ca acesta avea marcajele pe corp, pentru autopsie, „era pregatit…

- Atunci cand iti cumperi mancare, este recomandat sa stii modul de preparare sau chiar locul de provenienta. Altfel, ai putea aceasta problema grava. Atunci cand sushi nu este preparat in mod corespunzator, poate duce la probleme grave de sanatate. Dupa ce a consumat o portie de Sashimi, un barbat a…

- Gonzalo Montoya Jimenez, in virsta de 29 de ani, a inceput sa sforaie pe masa de autopsie, duminica, la morga din orasul Asturias. Cu patru ore inainte, decesul sau fusese constatat de medicii inchisorii din apropiere. Medicii legisti trasesera deja liniile pe corp in vederea efectuarii autopsiei, dar…

- Gonzalo Montoya Jimenez (29 de ani), deținut intr-o inchisoare spaniola, a fost declarat decedat de trei medici. Surpriza, insa! Barbatul s-a trezit in timpul autopsiei efectuate la Institutul Medical din Oviedo. Specialistul ce efectua necropsia s-a speriat cand a observat ca a inceput sa se miște...…

- O intamplare neobisnuita s-a petrecut intr-un spital al unei inchisori din Spania. Un detinut pe nume Gonzalo Montoya Jimenez a surprins o tara intreaga, dupa ce a inviat pe patul de morga. Barbatul si-a recapatat cunostinta, cu doar cateva ore inainte de efectuarea autopsiei. Socant, un infirmier…

- O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit…