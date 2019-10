Stiri pe aceeasi tema

- Artista rap Nicki Minaj a dezvaluit ca a colaborat cu cantareața britanica Adele la o noua piesa, pentru care au filmat deja un videoclip, potrivit officialcharts.com, scrie Mediafax.Intr-un interviu acordat pentru platforma online Entertainment Tonight, Nicki Minaj a confirmat colaborarea…

- Cantareata pop de origine australiana Sia a dezvaluit ca sufera de o boala care ii provoaca dureri cronice, scrie BBC. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, cantareata si compozitoarea a spus ca are Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), sindrom care ii cauzeaza dureri si oboseala extrema. "Buna,…

- Cantareata britanica Adele a intentat divort de sotul ei, Simon Konecki, informeaza Press Association. Artista, in varsta de 31 de ani, anuntase in luna aprilie ca ea si antreprenorul s-au separat dupa trei ani de casatorie. Documentele judiciare depuse in Los Angeles joi au dezvaluit ca Adele a intentat…

- Peste un sfert dintre angajati recunosc ca nu le ajung banii din salariu de la o luna la alta si, prin urmare, nu numai ca nu reusesc sa economiseasca nimic, ba chiar trebuie sa se imprumute mai mereu de la familie sau prieteni pana la urmatorul salariu pentru a se putea descurca, arata datele unui…

Portarul echipei Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli, a declarat ca i-a fost teama pe finalul meciului cu Honved, dupa ce arbitrul a fost lovit de un obiect aruncat din tribuna, potrivit news.ro. "Teama, putin…