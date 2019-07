Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Columbia a fost arestat pe aeroportul din Barcelona pentru ca avea 500 de grame de cocaina ascunse sud peruca. El se imbarcase intr-un avion la Bogota, Columbia, cu destinația Barcelona, Spania. A atras atenția polițiștilor de frontiera abia la aterizarea pe aeroportul catalan pentru ca…

- Atacatorul din Faget care a ingrozit Romania era sub influența a 3 droguri, iar unul dintre ele era cocaina. A declarat ca a comis crimele din cauza unei icoane! Prins dupa aproape 24 de ore de cautari, criminalul din Faget a ajuns in fața procurorilor de la Parchetul de pe... The post Atacatorul din…

- Un cetatean ucrainean a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc, dupa ce a fost prins pe Aeroportul „Henri Coanda” ca transporta cocaina in stomac, au informat DIICOT si IGPF. In cursul zilei…

- Captura importanta a polițiștilor specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara. Intr-un dosar aflat sub coordonarea unui procuror DIICOT, oamenii legii au prins un barbat care, de doi ani, aducea in Timișoara droguri de mare risc. Traficantul de droguri a fost prins in flagrant,…