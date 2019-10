Să vedem când începe scandalul Foarte greu sa-i vezi mutra nesuferita a președintelui Iohannis, zi de zi, și inca cu perspectiva atroce de a mai fi ales pentru un nou mandat de cinci ani in fruntea statului. Cinci ani in care, din pacate pentru noi ca nu are nici un contracandidat serios, ii vom asculta panseurile a la Gaga și discursul sau atat de tarator incat ne face sa-l banuim ca e atins de hipofrenie (adica conform dicționarului explicativ de un ușor ”retard mintal”). Pentru ca așa arata ca un ușor retardat mintal care varsa pe gura șuvoaie de cuvinte care pe multe nu cred ca le ințelege, cuvinte care ii sunt puse in… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'De ce Romania este singurul producator de energie monocolor? De ce celelalte tari din Uniunea Europeana si-au putut crea acest mix? Adica in Romania suntem competitori in piata, ceea ce nu este corect. Daca era o idee care nu era o idee buna, nu cred ca 27 de tari din Uniunea Europeana adoptau aceasta…

- Intr-un moment in care populismul și naționalismul radical combat ideile Europei unite, e onest sa descoperim și schimbarile in viețile romanilor, aduse de aderarea la UE. Așa arata istoria unei fetițe de doi ani și jumatate, nascuta dintr-o mama romanca și un tata neamț, care au studiat in Portugalia,…

- Runda a șasea din preliminariile EURO 2020 se incheie astazi cu șase meciuri din cadrul grupelor A, B și H. Dupa ce Germania, Olanda și Belgia au facut spectacol ieri, marcand 10 goluri impreuna in poarta adversarelor, a venit randul Angliei și Franței sa revina in lumina reflectoarelor. Ambele reprezentative…

- In aceste conditii, ponderea ocupata de autoturismele diesel a scazut pana la 31,3% din piata UE in trimestrul al doilea, fata de o cota de 36,3% in aceeasi perioada din 2018. Exceptia o constituie Germania, cea mai mare piata auto din UE, unde cererea pentru autoturisme diesel a crescut cu 3,5%.In…

- Jurnalistul Vlad Mixich a scris pe Facebook povestea unui cuplu romano-englez care a lasat un orasel universitar britanic pentru a se muta la Cluj-Napoca. El crede ca existenta in Romania a tot mai multor orase care sa ofere motive de intoarcere acasa, „nu din nationalisme stupide, ci pentru ca chiar…

- "Familia noastra politica europeana ne va sprijini. Vom organiza evenimente impreuna, vor exista mai multi lideri europeni de stanga care vor veni in Romania in perioada urmatoare, care vor cauta sa dea un imbold partidului social-democrat si sa reconfirme mesajul pro-european la nivelul partidului…

- Nascut odata cu Marea Unire, a rezistat 1.267 de zile pe front, apoi a mers pe jos de la Cotul Donului pana in Romania: „Am sarutat pamantul cand am ajuns acasa” Istoria romanilor este datoare sa consemneze eroii luptelor crancene pentru libertate. Simion Garlea este supraviețuitorul unor intamplari…

- Un roman stabilit in Anglia, dar venit in vacanta in Romania, povesteste intr-o postare pe facebook cum a fost amenintat cu arma de un sofer. Incidentul s-a petrecut pe DN1, pe Valea Prahovei. Scandalul s-a finalizat cu interventia politiei.