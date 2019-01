Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR X FACTOR 2018. Anul acesta, Ștefan Banica are doua finaliste, pe Doinița Ionița și Ioana Bulgaru. Delia va intra in finala de duminica, de la ora 20.00, live la Antena 1, alaturi de Bella Santiago, in timp ce Carla’s Dreams este mentorul lui Cristian Moldovan. CASTIGATOR X FACTOR…

- Un barbat din New Jersey s-a imbogațit cu cateva mii de dolari dupa ce a mers la un restaurant din Manhatten, New York, și a comandat stridii. In una dintre scoici, barbatul a gasit o perla, scrie CBS News.

- Obiecte care i-au aparținut legendarului artist american Frank Sinatra și ultimei sale soții, Barbara, au fost vandute pentru suma totala de 9,2 milioane de dolari, dublu celei estimate, la o licitație organizata de casa Sotheby's din New York, potrivit site-ului agenției Associated Press, scrie…

- Actorul britanic Hugh Grant va juca alaturi de Nicole Kidman in miniseria HBO „The Undoing”, care va fi regizata de daneza Susanne Bier, informeaza Variety, potrivit news.ro.Serialul cu sase episoade este bazat pe cartea „You Should Have Known” a lui Jean Hanff Korelitz. Grace Sachs…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 18 noiembrie, ora 11:00, spectacolul pentru copii "Hansel si Gretel", de Engelbert Humperdinck. Regia poarta semnatura Andei Tabacaru Hogea, scenografia a fost realizata de catre Adriana Urmuzescu, coregrafia de catre Simona Somacescu. Maestru cor…

- Politia din New York (NYPD) investigheaza prezenta unui pachet suspect descoperit joi in Manhattan si care se pare ca a fost trimis actorului american Robert de Niro, dupa o serie de tentative de atacuri cu dispozitive explozive care au vizat democrati importanti si critici ai presedintelui american…

- Cel mai nou film din franciza "Halloween", regizat de David Gordon Green, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari record pentru serie in weekendul lansarii, de 77,5 milioane de dolari, potrivit Reuters.

- Ozzy Osbourne a anulat restul turneului sau nord-american "No More Tours 2" din cauza unei infectii la mana dreapta, potrivit The Rolling Stone, citata de Variety, scrie news.ro.Doua date de concert pentru California au fost anterior amanate astfel incat cantaretul sa poata fi supus unei interventii…