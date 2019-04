Să stingem împreună ,,focul lui Roman”! Suntem siguri ca romanii de buna credința dezaproba categoric atitudinea de circar a micului Roman, ca mare nu poate fi, deputat PNLudovic de Alba. Deși respingem total un astfel de limbaj de taraba agreat și uzitat de ,,acest știe tot”, ne vedem puși in situația de a raspunde declarațiilor absolut fanteziste ale celui care candva, in mod penibil se autointitula ,,omul marilor proiecte”, credem noi ,,personale”, in sensul de a-și mai rotunji puțin imensele venituri obținute pe seama statului roman, ca membru in vreun CA, al vreunei societați numai buna de stors. Ultima ieșire in decor… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

