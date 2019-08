Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare antrenor Florin Halagian a decedat, luni, la varsta de 80 de ani, a anuntat clubul de fotbal FC Arges pe pagina sa de Facebook. Ca antrenor, a adus singurele titluri de campioana a Romaniei din palmaresul echipei FC Arges cu care s-a impus in Divizia A in sezoanele 1971-72 si 1978-79. A…

- Dupa ce deputatul USR Lucian Viziteu s-a luat, pe Facebook, de europedputatul PSD Dragoș Benea, pe tema podului de la Onești, acesta din urma nu s-a lasat mai prejos, și i-a da o replica acida pe rețeaua sociala. Acum cateva zile, deputatul de Bacau Lucian Stanciu – Viziteu a scris pe Facebook ca, dupa…

- Starea vremii din acest an – spun fermierii bacauani – a afectat mult culturile de rapița. Cei care faceau in alți și 4.000 de kilograme la hectar, acum au ajuns la numai 1.300. „Langa mine – spune Daniel Ciobanu, fermier din zona Damienești și președinte al Asociației Județene a Producatorilor Agricoli…

- In epoca “Facebook-ului oficial” si a status-urilor cu selfie-uri, devine din ce in ce mai obisnuit sa postam frecvent despre viața noastra și chiar despre relatia noastra de cuplu. S-a creat o percepție comuna conform careia, daca un lucru important din viața noastra nu se regasește și in mediul virtual,…

- Dupa prima zi ca europarlamentar, Dragoș Benea a scris pe Facebook cateva impresii: “Pentru mine este inceputul unui nou drum la capatul caruia vreau sa ne intalnim cu o autostrada A13 care sa lege Moldova de Vestul Europei. Le mulțumesc inca o data romanilor ???????? care au susținut PSD pe 26 mai.…

- Virusul West Nile face victime și in Romania. Sunt 276 de cazuri de infectie inregistrate in ultimul an iar 42 pacienți nu au mai putut fi salvați. Ultimul deces s-a inregistrat la Iași iar autoritatile au fost nevoite sa testeze tot sangele donat, a scris medicul Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.…

- Toți ne plangem de calitatea educației, ca nu mai e invațamantul cum era odata, ca nu mai studiaza lumea, ca, in principiu, țara geme de proști. Dar, de obicei, proștii sunt alții, nu noi. Noi suntem deștepți, bubuim de inteligența și mintoși din cale-afara. De aia cand vedem cate un titlu mișto pe…

- Senatorul Dragoș Benea, care a fost ales europarlamentar pe lista PSD considera ca partidul trebuie sa intre in Opoziție. “Mulțumesc bacauanilor care ne-au susținut proiectele politice și administrative”, a scris el pe pagina sa de Facebook. “Continuam sa susținem proiectele județului Bacau, in beneficiul…