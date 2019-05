Să se termine cât mai repede Arad. Așa cum am mai spus, cei de la UTA au uitat fotbalul dupa ce au condus cu 2-0, in meciul de duminica. Petrolul nu a pus niciun fel de probleme cat elevii lui Cristi Pacurar au jucat, dar apoi a aparut o stare de letargie in randul lor. Au luat gol imediat ce au reușit sa marcheze, iar despre repriza secunda nici nu mai are rost sa vorbim. Utiștii nu au jucat nimic, iar rezultatul s-a vazut, oaspeții au zburdat și au mai marcat de trei ori. Ce sa fie, ce sa fie? Ne-am tot gandit care ar fi cauzele evoluției modeste a echipei, nu de alta, dar in afara de victoria chinuita… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

