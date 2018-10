SA SE ACORDE IMPORTANTA CUVENITA SECTORULUI CULTURAL IN URMATORUL CADRU FINANCIAR MULTIANUAL AL UE.

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul redefinirii urmatorului cadru financiar multianual (2021-2027), Mircea Diaconu solicita instituțiilor europene sa ia in considerare sectorul cultural in stabilirea obiectivelor și a domeniului de aplicare pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC).…

- CIECH Soda Romania lanseaza, astazi, 26 septembrie 2018, activitațile pentru realizarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice. Proiectul reprezinta o investiție totala de 1.353.559,45 lei și este finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional…

- S.C. BETHESDA S.R.L., cu sediul in municipiul Suceava, str. Calea Unirii nr. 25BIS, judetul Suceava, deruleaza incepand cu data de 17.09.2018 proiectul "MODERNIZAREA CENTRULUI DE IMAGISTICA LA SC BETHESDA SRL", cod SMIS 110243, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala ...

- Guvernul se pregateste din timp pentru urmatorul cadru financiar multianual 2021-2027, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca, in acest sens, Executivul va adopta miercuri un memorandum. "Ne pregatim din timp pentru urmatorul cadru financiar multianual 2021-2027, a carui negociere…

- Proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritara 5 (98 %) si Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud (2% ). Constructor: Asocierea dintre S.C EURAS S.R.L (98.56%) si S.C UTILITAS CENTRU DE CERCETARE PROIECTARE IN DOME ...

- S.C. GMA EXPERTISE SRL-D, in calitate de beneficiar, cu sediul in Municipiul Dej, str. Dumbrava Rosie nr. 6, Judetul Cluj, anunta inceperea implementarii proiectului “ Investitie in activitatea productiva de prelucrare a lemnului”, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in…

- V. Stoica In primavara acestui an, Primaria Drajna a reușit sa semneze contractul pentru readucerea la stadiul de la inceputul secolului al XIX-lea a vestitei mori de apa Warthiadi, care reprezinta o parte importanta a istoriei locurilor. Potrivit ADR Sud Muntenia, contractul semnat pe 21 martie 2018…

- La ședința Consiliului Local Sector 2, care a avut loc vinerea trecuta, consilierii PNL au scos la iveala un nou tun financiar dat in timpul mandatului lui Necula Onțanu. Milioane de euro alocați de Banca Mondiala pentru construirea unui adapost pentru copiii strazi ar fi disparut fara urma.…