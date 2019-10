Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea Harsesti care anuntase ca este sechestrat a fost cautat de 150 de politisti, el fiind in cele din urma gasit in locuinta unei femei, unde se ascundea pentru a se sustrage de la plata unor datorii informeaza mediafax. Barbatul, de 42 de ani, care locuia singur, plecase de…

- In perioada 15 -17 septembrie a.c., ofiterii si agentii de politie ai Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu specialiști silvici ai Garzii Forestiere Cluj și ai Direcției Silvice Maramureș, au desfașurat activitați specifice pe raza județului Maramureș, pentru prevenirea delictelor silvice si a…

- Dispeceratul Poliției Buzau se confrunta cu foarte multe apeluri false, in care se reclama nefondat rapirea unor persoane, lipsirea de libertate sau sechestrarea. Dupa un astfel de telefon, IPJ Buzau a mobilizat 60 de politisti cu 30 de autovehicule, timp de cateva ore. Potrivit IPJ Buzau, in ziua de…

- Un baiat de 15 ani a ajuns la Poliție, dupa ce dimineața a sunat la 112 si a pretins ca este sechestrat intr-o casa, exact ca-n cazul Caracal. 26 de polițiști și 38 de jandarmi l-au cautat și, dupa 4 ore, l-au gasit cu prietenii pe strada.

- Un barbat i-a sustras poseta unei tinere din masina in timp ce aceasta era stationata si nesupravegheata pe un drum judetean. Hotul a ales cel mai prost loc pentru a se ascunde de oamenii legii care pornisera in cautarea lui.

- Bolile psihice pot transforma oamenii in animale. Timp de trei ani, o femeie a trait cu cadavrul mamei sale in casa. A incercat sa mumifice trupul, folosind sare de dezghețat drumuri. Ascuns sub un maldar de gunoaie, polițiștii au sapat aproape o saptamana pana au gasit-o.

- Un clujean cautat la nivel international de autoritatile judiciare din Cehia, pe numele sau existand un mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infractiuni de talharie calificata, a fost depistat de politisti pe litoral, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Directia Generala a Finantelor Publice Timis ii invita pe reprezentantii firmelor care au datorii la bugetul de stat la un curs in care patronii sunt invatati cum sa beneficieze de o lege care le permite sa scape de o parte din datorii, in unele cazuri chiar si de 50 la suta din obligatiile de plata.