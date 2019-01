„Să predăm ca în Finlanda”, club de carte despre educație, la Timișoara La Timișoara se va desfașura o noua ediție a unui club de carte pentru parinți și profesori. Clubul de carte inEDU va avea loc in luna ianuarie, iar aici se va vorbi despre cartea „Sa predam ca in Finlanda – 33 strategii simple pentru lecții pline de buna-dispoziție”, de Thimothy D. Walker. Joi, 24 ianuarie, ... The post „Sa predam ca in Finlanda”, club de carte despre educație, la Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Clubul de carte inEDU este un proiect al Asociatiei Inițiativa in Educație, care promoveaza lectura de specialitate in domeniul educațional, si se desfasoara in parteneriat cu Academia Mamicilor din Timișoara si Asociația Invațatorilor Banațeni. Clubul este dedicat in mod special cadrelor…

