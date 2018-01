Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600, ordonanța pe care i-o va prezenta maine, in ședința de guvern, premierului Viorica...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca in mandatul sau nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici mai mari decat sunt acum, o eventuala cota progresiva de impozitare neaplicandu-se decat daca aduce beneficii contribuabililor.

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate, scrie Agerpres. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Declarația 600 va fi eliminata, astfel ca persoanelor fizice care trebuie, conform legii actuale, sa depuna formularul la Fisc pana la 31 ianuarie le este transmis chiar de ministrul Finanțelor ca nu are rost sa mai depuna documentul. Aceasta deoarece Guvernul va amana termenul de depunere,…

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finantelor Publice, a declarat, luni, ca Guvernul amana implementarea Formularului 600, timp in care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmand ca cetatenii nu vor mai fi obligati sa mai depuna acest formular.

- Formularul 600 in baza caruia li se retin contributii sociale celor care obtin venituri din surse independente ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat la audieri ca depunerea Formularului 600 va fi amanata in prima sedinta de Guvern, iar o solutie ar putea fi comasarea acestuia cu Formularul 200.

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- O solutie pentru formularul 600 ar fi unificarea acestuia cu declaratia 200, cea utilizata pentru declararea veniturilor din activitati independente aferente anului 2017, spune noul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Digi 24."In legatura cu declaratia 600, primul pas va fi in prima…

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat luni, dupa audieri, ca nu exclude revenirea la impozitarea progresiva, daca aceasta masura ”are o logica” si daca se va dovedi ca este o masura mai buna pentru romani, iar…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor din Guvernul Dancila a anunțat vineri seara, in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, revolutie in Finante. Celebrul și contestatul Formular 600 e prioritate pentru Teodorovici.

- Circa 8.400 de romani s-au grabit la ghiseele ANAF pana marti de dimineata sa depuna deja controversata Declaratie 600, potrivit Capital.ro. Termenul de depunere este 31 ianuarie, isa autoritatile au batut deja in retragere, cand au observat cate probleme ridica ...

- Declaratia 600 nu pune capac doar contribuabililor, care se intreaba daca trebuie sa o depuna sau nu, ci chiar ministrului Finantelor Publice! Acesta a incercat sa raspunda, in cadrul audierilor din Comisia Economica a Senatului, intrebarilor venite pe aceasta tema din partea membrilor Comisiei,…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a venit cu mai multe propuneri pentru modificarea Declarației 600, dupa dezbaterile din Comisia economica din Senat, intre care plata pe baza CNP, eliminarea formularului, reținerea la sursa sau chiar eliminarea plații contribuțiilor pentru alte venituri in afara salariilor.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…

- Obligația depunerii formularului 600 in ianuarie 2018 și a achitarii CASS pentru anul curent, in cazul asociaților care au obținut dividende in 2017, este stabilita prin Codul fiscal și legislația secundara aferenta. Totuși, obligația intervine numai daca in 2017 s-a depașit un plafon legal de 22.800…

- Tensiunile privind Declaratia 600 se intensifica si in scandalul iscat de controversatul formular se implica si un fost ministru de Finante. Este vorba despre Eugen Teodorovici, care sustine ca succesorul lui Ionut Misa in Guvernul Viorica Dancila trebuie sa rectifice aceasta eroare si sa renunțe…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Ludovic Orban: Ministrul Finantelor cere anularea Declaratiei 600 sau demiterea șefului ANAF Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL…

- Începând de ieri, declarația 600 poate fi depusa și online, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, anunța ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pâna la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri extra-salariale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a solicitat vineri ministrului Finantelor, Ionut Misa, sa ceara sefului ANAF sa anuleze ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita pe acesta. "Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezinta o sfidare si o bataie de joc la…

- Galatenii care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate."Persoanele…

- ANAF a dat peste cap romanii cu PFA si cei care obtin venituri din activitati independente cu formularul 600. Fiscul a dat de curand un comunicat de presa, pentru a prezenta necesitatea acestui document, care insa a creat mai multa confuzie in randul contribuabililor. Vezi AICI informarea…

- Ordonanța cu Declarația 600 i-a bulversat pe cei care traiesc din profesii liberale. Pentru ca nu au un venit stabil, ei vor fi obligați de stat sa cotizeze la contribuțiile sociale in avans, in cazul in care depașesc un plafon stabilit de Ministerul Finanțelor. Astfel, daca o persona a obținut venituri…

- Toti cei care au avut venituri din activitati independente care, cumulate, au depasit 22.800 de lei net in 2017, trebuie sa depuna declaratia 600. Sunt vizati contribuabilii care au castigat bani din drepturi de autor, chirii, dividende, arende si dobanzi. Formularul este unul din efectele modificarii…

- Formularul 600 – „Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate” – este prevazut prin OPANAF (Ordinul Președintelui…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale…

- Declarația 600 a stârnit o mulțime de controverse în ultima vreme, mai ales dupa ce Guvernul a emis o Ordonanța de urgența prin care persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii au obligația de a-și declara veniturile

- Conform evaluarii realizate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a rezultat ca au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 (“Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili”. Formularul 600, reprezentand „Declaratia privind venitul…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai…

- ”La nivelul ANAF au fost dispuse toate masurile organizatorice necesare in vederea asigurarii realizarii procesului de depunere si prelucrare facila si rapida a formularului 600”, anunta ANAF, intr-un comunicat. Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 ”Declaratie privind…

- ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor, astfel incat acestia nu vor mai fi nevoiti sa depuna, la Fisc, declaratia de mentiuni – care prin care anunta autoritatile fiscale asupra oricarei modificari care apare in cadrul societatii.

