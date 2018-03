Stiri pe aceeasi tema

- In Anul Centenarului, 'romanii, cei care simt romaneste, au tot dreptul sa se bucure', a declarat ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, invitat marti seara la postul public de televiziune de la Chisinau, in contextul in care numarul localitatilor moldovene care au semnat declaratia…

- In cadrul unui protest la care s-au adunat in jur de zece activisti, liderul PAS, Maia Sandu, a transmis un mesaj catre presedintii de Parlament din Georgia si Ucraina, dar si catre ceilalti oficiali veniti la Chisinau vineri, 2 martie, pentru a participa la conferinta interparlamentara de nivel inalt…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Schema de spalare a banilor, cunoscuta sub denumirea "Laundromat" a fost descoperita datorita presei de investigație din Republica Moldova și oprita dupa implicarea autoritaților de la Chișinau.

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita de lucru la Chișinau, marți, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Dancila a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia au susținut declarații comune de presa, pe care le redam mai jos: Pavel Filip: Stimata doamna…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state este…

- Premierul Viorica Dancila se va afla astazi la Chisinau, pentru o vizita oficiala in cursul careia va avea convorbiri si declaratii comune cu premierul moldovean Pavel Filip si va participa la inaugurarea Asociatiei Investitorilor Romani din Republica Moldova.

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Declarațiile simbolice de Unire semnate de peste 50 de localitați din Republica Moldova starnește polemici in societate. Dupa PSRM și autoritațile regionale și locale din UTA Gagauzia au manifestat nemulțumiri. Astfel, in cadrul unei ședințe a reprezentanților comunitații gagauze, aceștia au numit anul…

- Socialistii moldoveni continua atacurile la adresa unionistilor din Republica Moldova. Mai nou, acestia ar fi inceput sa distribuie pliante prin sate, care reprezinta copiile declaratiilor simbolice de unire semnate de mai multe primarii din tara, pe care este scris: „Tradatori de neam si tara”.

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Președintele Iohannis a abandonat (și) relația cu Republica Moldova in mainile bandei lui Dragnea! In timp ce șeful statului abia mai spune doua, trei, vorbe goale despre Basarabia, premierul lui Dragnea, Viorica Dancila, și primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, au anunțat ca vor face, in curand,…

- Dan Negru trebuia sa ajunga la Chișinau pentru filmari, dar a fost nevoit sa amane din cauza unor probleme cu avionul cu care urma sa calatoreasca. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a avut probleme pe Aeroportul Henri Coanda. Acesta urma sa plece la niște filmari in Republica Moldova, insa acest…

- Angela Sax a fost numita de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sefa a biroului din Republica Moldova. Angela Sax este bancher senior si fost prezentata autoritatilor Republicii Moldova, in timpul vizitei presedintelui BERD, Suma Chakrabarti. Sax isi incepe mandatul in aprilie…

- Republica Moldova pledeaza pentru extinderea comerțului cu Franța, in special cu produse agroalimentare, precum și pentru creșterea fluxului de investiții franceze in țara. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau,…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept „cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Conform, Deschide,md, in Declaratia aprobata de Parlamentul Republicii Moldova, drept raspuns la un document similar adoptat in luna ianuarie de deputatii din Duma de Stat, este mentionat ca Legislativul de la Chisinau condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra, sunt doi interpreți, finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018 care pretind sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. Acești au lansat videoclipul piesei cu care vor participal in Finala Naționala Eurovision 2018.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a informat duminica MApN. Pe parcursul acestei vizite, ministrul Mihai Fifor va fi insotit de seful Statului Major…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova anunta ca, pentru a veni in sprijinul cetatenilor, incepand de luni, 5 februarie 2018, toate serviciile consulare la Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Chisinau se presteaza numai pe baza de programare prealabila.

- Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița susține ca obiectivele prioritare in dosarul furtului miliardului trebuie sa fie descoperirea și pedepsirea vinovaților, precum și recuperarea banilor, dar nu publicarea sau nepublicarea raportului Kroll2, așa cum așteapta multa lume și, in special, presa.…

- Marele vis al unirii României cu Moldova pare tot mai aproape de un eșec lamentabil. Dupa ce a încercat sa promoveze ideea „unirii" pe când se afla în funcția de președinte al țarii vecine, Traian Basescu a decis sa-și încerce norocul deja în politica moldoveneasca.…

- Desi presedintele Republicii Moldova a lansat mai multe atacuri la adresa Bucurestiului pe parcursul aflarii sale la Presedintie, ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, considera ca Igor Dodon isi doreste o apropiere fata de Bucuresti.

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a discutat joi, 25 ianuarie, cu ambasadorul Chinei la Chisinau, Zhang Yinghong, despre negocierile bilaterale pe marginea Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova si China. Prima runda de negocieri pe marginea Acordului de Comert Liber este preconizata…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- Din delegația vasluiana fac parte reprezentanți ai unor firme din domeniile construcțiilor de mașini, confecțiilor și tricotajelor, incalțamintei, aparatelor de masura și control, drumurilor și reparațiilor de drumuri și poduri, producatorilor de material rulant și instalații petroliere, abatorizarii…

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- "Actiunile domnului Basescu si sustinatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat de agresiune impotriva independentei Republicii Moldova, care incalca grav Constitutia tarii si principiile dreptului international. Partidul Socialistilor din Republica Moldova solicita autoritatilor…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Trupe din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria (GOTR) au efectuat luni un exercitiu de antrenament privind manipularea complexelor de rachete antitanc cu dirijare semiautomata, se mentioneaza într-un comunicat al Districtului Militar Vest din Federatia Rusa, citat marti de portalul…

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Declaratiile primarului de Iasi, Mihai Chirica, care isi exprima dorinta ca in Constituția statului roman sa scrie ca Basarabia este teritoriu al Romaniei, i-a scos in strada luna trecuta pe tinerii Miscarii de Tineret „Urmasii lui Stefan”. Tot atunci, Miscarea a inaintat doua scrisori Ministerului…

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer ieri noaptea un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut în plina benza, care semana foarte mult cu un OZN, scrie publika.md Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze și descrieri…

- Rusia va trimite, la inceputul anului viitor, un nou ambasador in Republica Moldova.Potrivit Kommersant, Oleg Vasnetov il va inlocui pe Farit Muhametsin,care ocupa aceasta functie de aproape sase ani si al carui mandat expira in 2018.

- Olev Vasnețov ar urma sa il inlocuiasca, la inceputul anului viitor, pe Farit Muhametșin in funcția de Ambasador al Rusiei in Republica Moldova. Rotația este una planificata, insa "are loc in contextul unei inrautațiri fara precedent a relațiior dintre cele doua țari", scrie Kommersant.Publicația…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, spera ca in Republica Moldova exista voința politica in ceea ce privește ancheta in furtul miliardului. Totodata, oficialul american considera ca aceasta investigație va dura cițiva ani. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- Probleme la zi: La 28 de ani de la Revolutie. Cateva reflectii Subiectul emisiunii "Probleme la zi" din 22 decembrie 2017 : "La 28 de ani de la Revolutie. Câteva reflectii" Invitati : dr. Constantin Corneanu, istoric, presedinte al Asociației…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, spera ca în Republica Moldova exista voința politica în ceea ce privește ancheta în furtul miliardului. Totodata, oficialul american considera ca aceasta investigație va dura câțiva ani. Declarațiile au fost…

- Presedintele Igor Dodon a refuzat sa promulge legea ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prin restrictionarea emisiunilor politico-analitice transmise de posturile ruse de televiziune. Seful statului a decis miercuri, 20 decembrie, sa intoarca Parlamentului legea respectiva spre reexaminare,…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost chemat luni la Chisinau pentru consultari, pe o durata nedeterminata, releva un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, relateaza UNIMEDIA si deschide.md. Potrivit comunicatului citat,…

- Campionatul National de box thailandez, versiunea IFMA, a adunat la Chișinau, in incinta clubului "Lion", aproximativ 100 de luptatori pretendenți la titluri legitimați la 20 de cluburi din Republica Moldova.

- Vlah se crede mai presus de lege si Parlament. Baskanul Gagauziei a declarat ca emisiunile informativ-analitice din Rusia vor fi retransmise pe te teritoriul UTA în pofida Legii cu privire la combaterea propagandei ruse, votata de Legislativ la 7 decembrie, transmite deschide.md. Potrivit…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parerea ca deschiderea de azi a Biroului de Legatura al NATO la Chișinau nu va contribui la consolidarea societații de pe ambele maluri ale Nistrului și la întarirea stabilitații politice în stat. Mai mult decât atât, el…