- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat in timpul motiunii simple impotriva ministrului de Externe Teodor Melescanu de ieri ca nu ar trebui sa existe vor prin corespondeta sau vot electronic si ca nu ar trebui „sa facem drept de vot din varful patului”.

- "Daca in varful muntelui se voteaza prin deplasarea persoanei, indiferent de varsta, daca are peste 18 ani, pana la sectia de votare, sa nu facem pentru alti cetateni drept de vot din varful patului, prin corespondenta sau electronic. Sa nu facem distinctie. Eu am propus (n.r. - printr-un proiect de…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a criticat, marti, din plenul Senatului, Opozitia, pentru acuzatiile aduse ministrului de Externe, privind votul din diaspora, la alegerile europarlamentare. El l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis pentru cozile de la ambasade si consulate. "Stiti foarte…

- In cadrul interventiei sale, senatorul Serban Nicolae a lansat un atac dur la adresa USR. "Aud aici, 'dezastrul din 26 mai'. Pai parca ati spus ca ati castigat, sunteti victoriosi. Nici cand sunteti victoriosi nu e bine? Stiti foarte bine ca ambasadorii numiti de Klaus Iohannis, de care…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a depus un proiect de lege dedicat votului in diaspora. Pentru evitarea cozilor, Serban Nicolae propune infiintarea de noi sectii de votare si instituirea de liste electorale permanente in strainatate. Senatorul PSD refuza insa votul electronic si votul prin corespondenta…

- ”Haideți sa o spunem tranșant: e imposibil de introdus in Romania votul electronic și votul prin corespondența. Votul electronic nu au reușit nici macar americanii sa il introduca. Intr-o țara in care neincrederea la alegeri este pe primul plan, a introduce vot electronic este o nebunie. Și așa,…

- Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes (MTN), de la 27 la 31 miliarde de euro, pentru acoperirea nevoilor de de finantare pe pietele externe pentru perioada 2019-2020, potrivit unui proiect de hotarare publicat…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur. Propunerea legislativa pentru…