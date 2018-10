Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune, legat de retinerea Elenei Udrea pe strada, in Costa Rica, ca procedura de extradare va parcurge etapele legale, el spunandu-le jurnalistilor sa nu faca "din acest personaj" un subiect national. "Haideti sa nu faceti din acest personaj un subiect national.…

- Aflata in Costa Rica, unde, in urma cu cateva zile a nascut o fetita, Elena Udrea a aflat ce a decis instanta in privinta dosarului Hidroelectrica, in care procurorii DNA au trimis-o in judecata la finele anului trecut, fiind acuzata de trafic de influenta si spalarea banilor. Astfel, pe langa faptul…

- Mai sunt doar doua luni pana cand Elena Udrea va deveni mamica. In octombrie este programata nasterea fetitei sale si tot atunci a fixat si venirea mamei sale. Au trecut sapte luni de cand Elena Udrea (44 de ani) s-a stabilit in Costa Rica. Ii merge bine acolo, isi duce sarcina linistita,…

- Adrian Alexandrov a povestit una dintre cele mai frumoase clipe petrecute in timpul unei vizite la Elena Udrea. "Cand Elena mi-a spus ca e insarcinata, era sa scap telefonul din mana. (…). Da, este adevarat ca iubita mea a recurs la inseminare in vitro. Relația dintre tata-fetița este mai…