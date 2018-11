Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100.000 de copii romani traiesc fara unul dintre parinti, efectele negative ale migratiei masive din ultimii ani lasand in urma copii depresivi,dezinteresati de scoala si cu risc mare sa consume droguri,tutun sau alcool de la varste fragede. Multi dintre ei au dificultati de adaptare,rezultate…

- Fostul premier Victor Ponta l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca niciodata nu spune ceea ce gandește și a susținut ca ”prietenii” liderului PSD vor ca Romania sa iasa din UE.„Prietenii lui Dragnea spuns sa facem Ro-exit. Domnul Dragnea niciodata nu iese sa-și asume ceva. Intotdeauna spune ca se…

- In Romania, dezastrul defrisarilor a fost vazut de la inaltime chiar de ministrul Mediului, Cristiana Pașca Palmer. Semnalul de alarma a fost tras insa de alpinistul Alex Gavan, consilierul doamnei ministru. Directorul executiv al Environmental Investigation Agency impreuna cu doamna ministru si consilierul…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus, in plen, motiunea simpla pe agricultura, intitulata „Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”. „Din cauza incompetentei si a modului dezastruos in care a fost gestionata evolutia pestei porcine africane, constatam…

- Ca parinte, sanatatea copilului tau va fi mereu cel mai important lucru. Insa o viața sanatoasa depinde și de un stil de viața echilibrat, iar aici alimentația și mișcarea joaca un rol central. In 2017, Romania ocupa locul al doilea in Europa in privința obezitații la copii, cu un raport ingrijorator:…

- O noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene a avut loc vineri, 14 septembrie la Alba Iulia. Invitat a fost Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, tema conferinței a fost: „Europa convergenței: inovare și digitalizare“. Evenimentul, organizat impreuna cu Institutul…

- de pana la 35% la programul WU Executive MBA Bucharest WU Executive Academy, parte a Universitații de Economie și Afaceri din Viena – cea mai mare universitate de business din Europa, urmeaza sa isi incheie sesiunea de burse de studiu de pana la 35% pentru programul Executive MBA Bucharest. Viitorii…