Stiri pe aceeasi tema

- "Ce se intampla cand oamenii trebuie sa scoata bani din buzunar pentru serviciile de sanatate?" - este o intrebare la care incearca sa raspunda un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, lansat luna trecuta. Raportul reuneste pentru...

- O eleva de 15 ani din Belarus a murit din cauza neatenției sale. Adolescenta traversa o cale ferata, in timp ce asculta muzica in caști și citea mesaje pe telefon. Nu a vazut sau auzit trenul, iar...

- Daca te-ai intrebat ce se intampla in momentul in care o persoana moare, ei bine, trebuie sa știi ca oamenii de știința au stabilit, potrivit unui studiu nou, ca ”atunci cand inima se oprește, creierul continua sa lucreze”.

- Meghan Markle ar urma sa mai incalce o tradiție a familiei regale, dupa ce ea și prințul Harry vor deveni parinți. Cu decizia pe care ar fi luat-o, ducesa de Sussex ar demonstra ca inima ei este in continuare alaturi de patria-mama, Statele Unite ale Americii.

- Neatza cu Razvan și Dani. Adrian si Alecsandra Moldovan sunt doi romani stabiliti in Austria, care fac vlog de calatorii! Cei doi soti au lansat la inceputul anului 2018, pe Youtube, canalul de calatorii si aventuri - "EveryDay HoliDay"

- Limba romana are reguli diferite pentru un invatator din Iasi! Familia unui baietel din clasa a doua sustine ca invatatorul ar fi penalizat copilul pentru o tema facuta corect. Oamenii merg mai departe cu acuzatiile si spun ca domnul invatator ar avea ceva personal cu fiul lor.

- O femeie din Sibiu, care și-a rupt piciorul, a fost programata la o operație la secția de Ortopedie a Spitalului Județean din Sibiu. Femeia a fost luata cu un carucior de un brancardier și dusa in sala de operație. Ea avea asupra ei banii și un telefon mobil. Brancardierul i-a spus sa lase banii și…

- O batrana din Salaj a fost ingropata chiar in gradina casei sale, dupa un conflict al rudelor cu preotul din localitate. Familia decedatei susține ca parohul le-a cerut 1.000 de lei pentru locul de veci, in condițiile in care nu ar fi avut dreptul legal sa faca asta. Rudele nu s-au razgandit nici dupa…