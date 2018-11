Să modificăm legislația fiscală și să trecem de la legea forței la forța legii In practica fiscala a ultimilor ani, am constatat o atitudine de forța - și nu una de parteneriat corect, principial și echitabil - a organelor fiscale in raport de contribuabili, in special pe parcursul derularii inspecțiilor fiscale. Nu vrem sa generalizam, dar nici nu putem nega o tendința comportamentala destul de frecventa. Nu de puține ori, drepturile legale și legitime ale contribuabililor de exercitare a deductibilitaților fiscale s-au transformat, practic, mai mult intr-o obligație a acestora de a-și proba bunele practici și demersuri in materie fiscala, inclusiv raportat la comportamentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

